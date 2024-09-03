阿塱壹古道9月起推環教 撿垃圾可獲綠點回饋

環境部長彭啓明今天表示，參與阿塱壹古道9月起推動的環境教育活動，跟著解說員帶領走步道的同時撿拾垃圾，可獲綠點等鼓勵，預計至年底約有1200人參與，並將推廣辦理。

彭啓明今天在台北以連線方式，參與在屏東縣舉辦的「琅嶠卑南古道環境教育合作專案啟動」記者會，他說，這是公私協力，結合俗稱「阿塱壹」的琅嶠卑南古道兩端的屏東縣及台東縣政府，以及牡丹及達仁鄉公所、旭海及南田社區發展協會，還有大亞電纜美麗家園基金會等單位攜手推動的環境教育活動。

他說明，以上2個社區9月起每月將各自推出10團，預計到年底會有1200人響應走古道並撿拾垃圾的活動，參與者可獲得社區提供導覽費用折扣或伴手禮等優惠，以及環境部加碼的綠點鼓勵，環境部預計每團提供3萬點。

彭啓明重申，這次專案啟動只是第一次的開始，未來環境部會積極跟不同單位合作，大家一起改變文化與環境。