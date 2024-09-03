外食上班族要注意！每兩位就有一位排便不順暢 高壓工作、外食是原因 籲餐後一杯AB原味優酪乳補好菌顧腸胃

台灣上班族工時長、工作壓力大，便利取得的外食成為許多民眾飲食的首要選擇，調查顯示半數青壯年上班族有腸道困擾，恐與外食習慣有關。專家表示，長期外食不僅讓營養、膳食纖維攝取不足，吃入過度精製加工的食品也會容易引起腸道菌相失衡，導致排便不順暢。AB原味優酪乳榮獲2項腸胃健康國家認證功效，每1毫升就含1億個以上好菌，建議可培養日常飲用習慣，增加好菌、幫助維持消化道機能。依2024年最新消費者試飲調查，平均飲用4.5天後9成對於排便順暢更有感！

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秋季食慾大開當心落入陷阱！濃郁加工美食致腸道困擾增兩倍 專家籲：近七成頻外食的上班族要小心

邁入秋季天氣轉涼，食慾之秋正是各種豐盛大餐、重口味美食的銷售旺季，各種美食促銷活動絡繹不絕，民眾不小心掉入過度精製加工食品的陷阱。根據調查，逾500萬國人有腸道困擾，換言之每兩人中就有一人排便不順暢，可能與飲食習慣、生活型態有關！國健署營養健康狀況變遷調查更指出，19歲以上民眾近七成一周外食七次以上。為求便利隨便買個便當、速食就解決一餐，不僅會攝取過度精製加工的食品，也無法均衡攝取六大營養，特別是膳食纖維攝取不足。而國健署調查中還顯示，國人近 1/4 天的時間都黏在椅子上，換算下來等同於一輩子有20年都坐著不動，這時候若喝水量又不足，都可能導致排便不順暢！

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力抗腸道菌相失衡是關鍵 建議每日飲用AB原味優酪乳補好菌

腸道困擾根源是「長期腸道菌相失衡」，精製加工食品中的添加物、久坐、少動等不良習慣均會助長壞菌增生與堆積，國外研究證實，一旦精製加工美食攝取量增加，將增加排便不順暢機率兩倍以上。因此，抗衡腸道壞菌是關鍵，研究顯示補充好菌可使每週排便順暢的頻率增加，因此，建議透過AB原味優酪乳補充好菌，並於每天選一餐後飲用，養成天天喝、持續喝的好習慣並搭配健康飲食，維持腸道健康。

AB優酪乳榮獲國家健康食品認證，據近期百人14天挑戰實證，超過9成體驗者更表示平均飲用4.5天後對於排便順暢更有感。9成7實證推薦好順暢、好氣色真的有感，為上班族們輕鬆且便利的好選擇！

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每日餐後飲用AB優酪乳好處一舉四得 建議天天喝補好菌幫助排便順暢

優酪乳不僅幫助排便順暢，對於外食族更有其他的助益，建議以AB優酪乳作為每日一餐餐後小點，好處一舉四得：

● 好處一 輕鬆補充大量好菌：一瓶206毫升AB優酪乳就含有200億以上個好菌，且當中的雷特氏B菌可通過胃酸、膽酸考驗，讓好菌順利抵達腸道。

● 好處二 補足乳品攝取量：國健署調查指出，高達九成的國人每日乳品類攝取不足一份，AB原味優酪乳鈣含量每100毫升約含100毫克鈣質，因大多數乳糖都已被轉化為乳酸，乳糖敏感者也可安心飲用。

● 好處三 補水：忙碌之餘容易忘記喝水，飲用優酪乳兼顧補充水分。

● 好處四 口味變化多：閒暇之餘亦可搭配蔬菜、水果打成蔬果優酪乳，不僅能換換口味，還能兼顧攝取膳食纖維。