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颱風摩羯影響今起水氣增多 吳聖宇：周五起天氣變數多

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
受颱風摩羯外圍偏東風影響，今起水氣增多。本報資料照片
受颱風摩羯外圍偏東風影響，今起水氣增多。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，颱風摩羯昨登陸菲律賓呂宋島，強度受地形干擾稍微減弱，今會進入南海，預估出海後重新增強，因南海上空發展條件較好，未來向西移動過程中有機會發展為中度颱風，大方向朝向海南島一帶前進，周末期間(7-8日)可能侵襲海南島至廣東西部一帶，外圍環流也將影響港澳地區，前往這些地方的民眾要注意颱風相關訊息。

吳聖宇說，台灣受摩羯外圍偏東風影響，水氣增多，今天東半部、恆春半島一帶逐漸有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，中部以南山區出現的機會較高，仍可能有小範圍的短時強降雨發生的可能性。

明後兩天天氣跟今天類似，不過偏東風帶來水氣更多一些，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，熱對流發展逐漸往平地延伸，並可能出現小範圍短時強降雨。

溫度方面，吳聖宇指出，因偏東風過山下沉增溫，中部以北到大台北一帶有36-38度高溫出現可能性，其他地方高溫也可能來到33-36度之間，東半部地區雲量增多後，高溫稍低一點點，不過整體都還是相當炎熱。

吳聖宇說，周五(6日)之後到周末(7-8日)天氣變數比較多，摩羯颱風過後，整體低壓帶持續活躍，預估台灣以東可能有新的擾動發展機會，不會馬上影響台灣，但台灣位於低壓帶內，熱對流雷雨有機會比較旺盛，要留意局部較大雨勢，後續新的低壓擾動發展變化也很值得注意。

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