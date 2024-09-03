摩羯外圍環流影響水氣增 鄭明典解析衛星雲圖：終於可以稍降溫

受颱風摩羯外圍沉降增溫影響，昨天雙北多個測站都超過37.7度，其中最高溫為新北市三峽下午1時20分測得39.9度，其次是桃園38.2度及台北市台灣大學、新北市五股都是38.1度。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出衛星雲圖指出，終於可以稍降溫。鄭明典說，台灣上空雲量增多，屬於南方低氣壓外圍雲系，氣溫應可稍降。但是偏東風環境，氣流繞山，西半部屬於背風面，海風吹不到的地方還是會悶熱。

氣象署指出，受摩羯颱風外圍環流影響，迎風面的東半部、恆春半島及北海岸今起開始逐漸出現間歇的短暫雨，不是下整天，是斷斷續續的那種。但背風面的西半部晴到多雲、高溫炎熱為主，山區、中南部仍有局部午後雷陣雨。在沉降氣流影響下，桃竹苗」要特別注意37度以上高溫。

氣象署上午7時30分發布高溫資訊(橙色)，指出天氣高溫炎熱，今(3)日白天新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。

高溫橙色36燈號：新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號：苗栗縣。影響時間：今天白天。