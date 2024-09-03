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颱風接力！吳德榮：下個颱風周五前後生成影響待觀察

颱風接力！吳德榮：下個颱風周五前後生成影響待觀察

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣東南部、南部因摩羯颱風外圍水氣移入，轉有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區也有降雨機率。本報資料照
台灣東南部、南部因摩羯颱風外圍水氣移入，轉有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區也有降雨機率。本報資料照

颱風接力，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西、進入南海後、逐漸增強至中度，撲向海南島，對台灣無直接影響。

但吳德榮說，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周五(6日)前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成；其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中；尚無法據此研判其對台影響，需持續觀察。

吳德榮指出，今日受熱帶海洋氣團及「摩羯」外圍沉降增溫影響，天氣晴朗酷熱，最高氣溫達38度，注意防曬、防中暑；台灣東南部、南部因「摩羯」外圍水氣移入，轉有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區亦有降雨機率。

今各地區氣溫為北部22至38度、中部25至36度、南部25至37度、東部22至36度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日、周四(4、5日)「摩羯」外圍水氣逐漸增多，東半部、南部有局部短暫陣雨，午後中南部有局部雷陣雨。周五至下周一(6至9日)台灣附近水氣多，各地區雲量略增、偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生，應注意。

吳德榮說，今(3日)晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西，進入南海後逐漸增強、撲向海南島。最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周五(6日)20時在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成(右圖)。(右圖擷自tropicaltidbits)擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮說，今(3日)晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西，進入南海後逐漸增強、撲向海南島。最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周五(6日)20時在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成(右圖)。(右圖擷自tropicaltidbits)擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 氣溫 颱風

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