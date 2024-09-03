颱風接力！吳德榮：下個颱風周五前後生成影響待觀察

颱風接力，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱摩羯在呂宋島北端轉向偏西、進入南海後、逐漸增強至中度，撲向海南島，對台灣無直接影響。

但吳德榮說，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周五(6日)前後在台灣東方、日本南方海域另有颱風生成；其未來的動向，因屬期末模擬，各國模式模擬皆不盡相同，且持續調整中；尚無法據此研判其對台影響，需持續觀察。

吳德榮指出，今日受熱帶海洋氣團及「摩羯」外圍沉降增溫影響，天氣晴朗酷熱，最高氣溫達38度，注意防曬、防中暑；台灣東南部、南部因「摩羯」外圍水氣移入，轉有局部短暫陣雨的機率，午後中部山區亦有降雨機率。

今各地區氣溫為北部22至38度、中部25至36度、南部25至37度、東部22至36度。