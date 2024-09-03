高風險駕駛 10月底換發短期駕照

交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，增訂違規嚴重紀錄者換發一至六年短期駕照，並有六年觀察期，預計十月三十一日上路，約影響七點三萬人。公路局指出，若未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者可處一千八百元至三千六百元罰鍰，並禁止其駕駛。

公路局說，新修正道交規則上路後，高風險駕駛遭吊扣駕照未達一年、一年以上者、吊銷駕照禁考未達六年處分重新考照者、吊銷駕照禁考六年以上處分重新考照者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，且需在六年觀察期間內，依違規程度分級核發或換發一、二、三年或六年的短期駕照。

公路局表示，駕照受吊扣處分，原領駕照效期至吊扣處分屆滿日止，原照不再發還，應依規定換發三或六年效期駕照，而受吊銷處分重考領駕照者，僅核發一或二年效期駕照。