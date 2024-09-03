梵志登指揮長榮交響樂團 11月登場

台灣的樂迷有福了，長榮交響樂團將邀請世界級指揮家梵志登大師（Jaap van Zweden）在台首度演出，這也是梵志登大師首度與台灣交響樂團合作，將分別於十一月廿二日在高雄衛武營、十一月廿五日台北國家音樂廳，舉辦「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會，即日起可至OPENTIX售票網購票。

荷蘭籍指揮大師梵志登，獻身樂壇超過四十年，曾受邀出任多個世界級樂團指揮，包含維也納愛樂樂團、柏林愛樂樂團、巴黎管弦樂團、舊金山交響樂團、倫敦交響樂團等，現為首爾愛樂樂團音樂總監、安特衛普交響樂團榮譽指揮及法國廣播愛樂樂團候任音樂總監。

梵志登大師在台首演的音樂會曲目，包含被華格納譽為「舞蹈神化」的貝多芬「第七號交響曲」、旋律輕盈的莫札特「費加洛婚禮」序曲，以及貝多芬「D大調小提琴協奏曲」。

另值得一提的是，長榮交響樂團也同步邀請日本新生代最具代表性的小提琴家、同時曾獲帕格尼尼大賽金獎得主的庄司紗矢香，擔任小提琴協奏。

長榮交響樂團此次與享有極高聲望的國際大師梵志登合作，相信會將台灣樂壇帶向新的里程碑；同時為讓古典樂深耕台灣，更多的樂迷可以欣賞到梵志登大師的指揮奇才，長榮交響樂團提供難得一見的特優早鳥專案，已於九月二日中午十二點搶先販售，詳情請見OPENTIX售票網。