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健康你我他／缺牙沒補整排歪 害我不敢張口笑

聯合報／ 文／王龍南（北市中正）
我保護假牙很用心，飯後必取下清洗，每晚用假牙清潔劑浸泡。圖／王龍南提供
我保護假牙很用心，飯後必取下清洗，每晚用假牙清潔劑浸泡。圖／王龍南提供

退休前，上排後牙端一顆牙齒掉落了，雖然已到「髮蒼蒼、視茫茫，齒牙動搖」之齡，但當時覺得後牙端少一齒，不太影響咀嚼，也就沒管它。

想不到，少了牙齒，沒有補齊，會逐漸影響牙齒的排列，我的上排牙齒，逐漸傾斜，導致兩顆門牙擠壓在一起，非常難看，從此，我鮮少張口大笑。

牙缺了一定要補，不管是植牙或做活動假牙都好。植牙很貴又費時，假牙要隨時拔上拔下，也很麻煩。

我做不起植牙，後來牙齒掉了，就做臨時假牙，隨著年紀愈大，牙齒一顆顆掉，掉一顆就在臨時假牙上補綴一顆，務必做到不缺牙。我的牙醫是傳統牙醫師，不會做植牙，但做假牙工夫倒很扎實，多年來，竟然也補好我上、下十幾顆缺牙了。

現在70多歲了，我真正的原牙大概剩下十顆不到，但一副上、下臨時假牙用了快20年。我保護假牙很用心，飯後必取下清洗，每晚用假牙清潔劑浸泡。最近幾年，聽從牙醫師吩咐，每餐後用抗牙菌斑牙膏刷牙，用牙尖刷清牙縫，還買沖牙機沖牙，睡前用漱口藥水，盡力讓牙齒不發炎。

假牙部分，若稍不適合，就用假牙黏著劑，湊合使用，但若是真正牙齦萎縮，會大大不適了，還是要請牙醫師再做調整。只是年華真已老去，現在又有一顆牙齒似乎有搖動現象了。

但記住，有缺牙一定要盡量補上才是。

假牙 牙醫 牙齒

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