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「超加工食品」吃上癮易致病 3招戒斷

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

超加工食品聽起來很陌生，但普遍存在於日常生活，包含超商微波食品、泡麵、罐頭、洋芋片等。減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，超加工食物吃太多，不僅會增加罹患32種疾病風險，因心血管疾病而死亡機率也會提高50%。

何謂超加工食品？魏士航說，國際將加工食物分為四等級。以雞蛋為例，未加工的雞蛋屬於第一級；加了鹽巴調味的荷包蛋屬於第二級；將第一、二級食品組合後再加工的蛋黃醬，被歸類為第三級加工食品；至於添加了防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等製造出來的蜂蜜蛋糕，就是第四級的超加工食品。

魏士航表示，超加工食品取得容易，且食品製造商和食品科學家研發時，會以「極樂點」的概念，計算出食物中的糖、油、鹽的完美比率，設計出吸引人、能帶來滿足感與誘導渴望的食物。大量的精緻澱粉與脂肪將增加大腦分泌多巴胺，使消費者感到快樂，促進食欲，讓人對這些食物上癮，難以節制。

今年刊登在「英國醫學期刊」研究顯示，從大腸癌、睡眠問題、氣喘、高血壓到代謝症候群、過重、第二型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關。魏士航說，研究進一步指出，攝取過量的超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病發生風險也會增加48%到53%。

魏士航舉例，曾有一位65歲男性病患，退休後為了方便，每周到大賣場採購冷凍食品，早餐吃包子、饅頭，午餐吃微波加熱的炒飯、炒烏龍麵，晚餐若沒煮，就吃冷凍水餃。結果不僅身材走樣，體重飆升，就診時糖化血色素高達10.2% ，已吃出糖尿病。

3招戒斷超加工食品：

1.改變購物環境：採買前先列好購物清單，減少衝動購物。選擇肉鋪、生鮮鋪或較多健康選項店家。

2.改變時機點與份量：超加工食品適時享用即可。例如只在出遊時吃洋芋片，每周最多不超過3次。

3.學會辨認成分標示：選擇成分相對單純的品項，避開含有過多的醣和油脂的食物，如燕麥奶。

心血管疾病 風險

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