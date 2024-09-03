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大腸瘜肉逾9成癌化 瘜肉檢出10年增3成

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
腸道止「瘜」三餐 製表／廖靜清 圖／聯合報提供
腸道止「瘜」三餐 製表／廖靜清 圖／聯合報提供

腸道長瘜肉，千萬不可輕忽！聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，超過9成的大腸癌是從「瘜肉」演變而來，國人平均每10人就有7人有瘜肉，考量大腸癌發生率及年輕化現象，建議40歲就可進行大腸鏡檢查，有助及早發現瘜肉或大腸內腫瘤。

鄭乃源說，台灣大腸癌發生率逐年上升，據衛福部最新癌症登記資料統計，平均每半小時就有一人罹患大腸癌。大腸癌蟬聯15年國人癌症之首，大腸癌好發部位以直腸及乙狀結腸最多。

聯安預防醫學機構統計103年至112年89022筆接受大腸內視鏡受檢者，發現平均每10人就有7人有瘜肉。10年前瘜肉檢出率為59.07%、10年後來到75.78%，增加近3成，且有瘜肉者當中，近2成為易癌化的腺瘤型瘜肉。

瘜肉可分為增生型、發炎型及腺瘤型，鄭乃源說，腺瘤型瘜肉易有癌變機會，研究顯示，超過8成大腸癌與腺瘤型瘜肉相關。有些瘜肉的外型平坦扁平，看起來與周遭黏膜相似，比較難發現，被喻為年輕人大腸癌的隱形殺手。

幾歲要做大腸鏡檢查？鄭乃源指出，大腸癌有年輕化的趨勢，建議30歲後可進行第一次篩檢，定期篩檢大腸鏡並及時切除腺瘤型瘜肉，可使5年內腺瘤型瘜肉再發生率降低6成，甚至腸癌期別發現期數也往前。

大腸癌是吃出來的，鄭乃源強調，攝取過多加工肉類、蔬果吃不夠、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加罹患大腸癌的風險。從患有腺瘤型瘜肉者的生活型態分析，發現30.3%有抽菸習慣、32.84%喜愛吃重口味料理、51.35%體重過重、64.59%經常飲酒、64.08%有脂肪肝。

生活習慣及腸保健康方面，聯安營養師徐景宜建議，從飲食習慣、規律運動、補充益生菌、定期健檢著手，有利於腸癌防患於未然。

飲食習慣：每日攝取至少2000至3000cc的水、多吃原型食物、以白肉如雞肉、魚肉取代紅肉；主食優先挑選全穀雜糧，避免超級加工食品。

規律運動：實踐531原則，即每周5天、每天30分鐘、心跳達110下以上有氧運動，幫助預防肥胖和降低大腸癌風險。

補充益生菌：益生菌能改善腸道菌群平衡，並且提升腸道的免疫功能，為腸道建立一道健康屏障。

定期健檢：建議30歲起，安排完整的大腸鏡檢查，依檢查結果安排每2至3年進行定期檢測。

大腸癌 大腸鏡檢查 生活習慣

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