元氣最愛問／逆轉脂肪肝 酒、油、糖要忌口

林姿伶提醒，預防或改善脂肪肝要循序漸進、持之以恆。記者林澔一／攝影 隨著台灣肥胖人口增加，有脂肪肝的人數愈來愈多，根據肝病防治學術基金會最新統計，台灣平均每兩人就有一人罹患脂肪肝。「元氣最愛問」節目邀請好心肝診所肝膽腸胃科主治醫師林姿伶探討如何防治脂肪肝，許多人因為不良生活型態而罹患脂肪肝，建議應「循序漸進」進行調整，適度運動、飲食均衡外，切忌「酒、油、糖」攝取勿過量。

一名少女有過胖問題，正餐改吃水煮蔬菜，一段時間後體重仍沒有下降，原來是媽媽擔心女兒營養不足，煮排骨湯滋補，並且加「油」提升口感，導致減重失敗。林姿伶說，常看到體重過重的兒童，父母也是相同體型，儘管跟脂肪肝相關的基因超過60個，但是除了遺傳基因以外，更關鍵的還是生活型態。

飲食習慣 循序漸進改善

台灣美食誘惑太多，通常都是糖分過高例如珍珠奶茶，或是油炸物過多像臭豆腐、炸雞排，較難做到馬上忌口，林姿伶建議，應採循序漸進的方式進行調整，例如原本一天一杯手搖飲，可以拉長時間為三天一杯、一周一杯，而不是馬上禁喝，不過，當然還是應多喝水。

脂肪肝又發炎 趕緊就醫

林姿伶指出，門診曾有一位肥胖的男性脂肪肝病患，經過飲食控制及踩飛輪運動後，從體重過重變成型男，但是過沒多久，他回復原本生活型態，沒運動、飲食沒有節制後，又復胖了。因此，預防或改善脂肪肝及肥胖問題，重要的是「循序漸進、持之以恆」才會有效果。

脂肪肝很常見，C肝患者與脂肪肝的關係較高，林姿伶特別提醒，應定期接受健康檢查，但並不是每個脂肪肝都會演變為肝癌，若被告知有脂肪肝先不要慌張，聽從醫囑即可改善，但若是「脂肪肝且有發炎情況」，一定要積極治療，不可放任不管，以免引起細胞受損，引發慢性發炎、肝硬化，嚴重可能會罹患肝癌。

脂肪肝形成3大原因

1.飲酒習慣：任何酒類都可能導致脂肪肝

無論紅白酒、威士忌或啤酒等酒類，偶爾可以小酌，但要適量。

2.新陳代謝問題：特別是高血脂、高血糖

要注意新陳代謝問題，特別是高血脂、高血糖等，務必要遵守醫囑、按時服藥。

3.體重情況：過重或過輕都有可能脂肪肝

無論體重過重或過輕都可能有脂肪肝，即使是瘦子也可能是「皮包油包骨」，門診曾遇過有跑馬拉松、外型看起來很健康的脂肪肝患者，因此定期健診很重要。