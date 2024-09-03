開學症候群 醫師建議：傾聽找原因

孩子喊著「不想上學」，情緒低落、焦慮、失眠、注意力不集中，家長該怎麼辦？精神科醫師楊聰財表示，過了漫長暑假，許多學生面對新環境、新同學、新老師，感受更多課業壓力，以致出現身心不適症狀，最近就收治多名「開學症候群」小朋友，讓家長相當頭痛。

楊聰財表示，每逢開學前後，常有孩子出現焦慮、失眠、食欲不振、頭痛、惡心、心悸、腹瀉等身心症狀，這就是「開學症候群」，主因為壓力，包括，人際關係、課業成績，一想到上學，就鬱鬱寡歡。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，開學後，部分學童還停留在暑假玩樂氛圍中，如果開學後一至二周，仍處於興奮狀態，就容易導致晚上睡眠品質不佳、注意力不集中，無法好好學習。

許正典建議，家長應多觀察孩子情緒反應，是否出現課業或人際相處等焦慮；最重要的是傾聽，讓孩子說出困擾，只要說出來了，就有機會找出引發負面情緒的原因。

楊聰財提醒，如果孩子出現焦慮緊張、情緒不穩定等情況，家長師長應給予適當的支持和引導，協助克服心理障礙。一般來說，「開學症候群」等相關不適症狀，會隨著開學後一段時間逐漸減輕或消失。