聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學症候群 醫師建議：傾聽找原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

孩子喊著「不想上學」，情緒低落、焦慮、失眠、注意力不集中，家長該怎麼辦？精神科醫師楊聰財表示，過了漫長暑假，許多學生面對新環境、新同學、新老師，感受更多課業壓力，以致出現身心不適症狀，最近就收治多名「開學症候群」小朋友，讓家長相當頭痛。

楊聰財表示，每逢開學前後，常有孩子出現焦慮、失眠、食欲不振、頭痛、惡心、心悸、腹瀉等身心症狀，這就是「開學症候群」，主因為壓力，包括，人際關係、課業成績，一想到上學，就鬱鬱寡歡。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，開學後，部分學童還停留在暑假玩樂氛圍中，如果開學後一至二周，仍處於興奮狀態，就容易導致晚上睡眠品質不佳、注意力不集中，無法好好學習。

許正典建議，家長應多觀察孩子情緒反應，是否出現課業或人際相處等焦慮；最重要的是傾聽，讓孩子說出困擾，只要說出來了，就有機會找出引發負面情緒的原因。

楊聰財提醒，如果孩子出現焦慮緊張、情緒不穩定等情況，家長師長應給予適當的支持和引導，協助克服心理障礙。一般來說，「開學症候群」等相關不適症狀，會隨著開學後一段時間逐漸減輕或消失。

失眠 情緒 醫師

延伸閱讀

花蓮震後助學金還差700萬元 展望會盼善心人士幫忙

高溫破40℃ 中國多地中小學延遲開學 網：養成溫室花朵

手抖、惡心、心悸 小心「開學症候群」 醫授6招緩解

開學不見人！高雄13歲少女失聯7天 家屬急PO尋人啟事

相關新聞

胖小子比率冠亞洲 4分之1小學生過重

「小時候胖，不是胖」，這句話絕非事實。國內調查發現，小胖子長大成人後，繼續胖的機率高達七成，而國健署統計資料顯示，台灣兒...

高風險駕駛 10月底換發短期駕照

交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，增訂違規嚴重紀錄者換發一至六年短期駕照，並有六年觀察期，預計十月三十一日上路，約...

開學症候群 醫師建議：傾聽找原因

孩子喊著「不想上學」，情緒低落、焦慮、失眠、注意力不集中，家長該怎麼辦？精神科醫師楊聰財表示，過了漫長暑假，許多學生面對...

學生健檢頻現紅字 醫心驚

開學之後，學生接受身高、體重健康檢查，但紀錄卡上頻現紅字，讓醫師心驚。林口長庚兒童內分泌暨遺傳科主治醫師顧培馨表示，最近...

梵志登指揮長榮交響樂團 11月登場

台灣的樂迷有福了，長榮交響樂團將邀請世界級指揮家梵志登大師（Jaap van Zweden）在台首度演出，這也是梵志登大師首度與台灣交響樂團合作，將分別於十一月廿二日在高雄衛武營、十一月廿五日台北國家音樂廳，舉辦「梵志登與長榮交響樂團世紀首演－戴奧尼索斯的沉思」音樂會，即日起可至OPENTIX售票網購票。

「超加工食品」吃上癮易致病 3招戒斷

超加工食品聽起來很陌生，但普遍存在於日常生活，包含超商微波食品、泡麵、罐頭、洋芋片等。減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。