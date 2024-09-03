學生健檢頻現紅字 醫心驚

開學之後，學生接受身高、體重健康檢查，但紀錄卡上頻現紅字，讓醫師心驚。林口長庚兒童內分泌暨遺傳科主治醫師顧培馨表示，最近收治不少「需追蹤複檢」轉介單，其中又以肥胖問題最常見，但家長卻不以為然，在診間問著「我的小孩有很胖嗎？」

臨床顯示，孩子到了二、三歲，就可以看出過胖體型，但多數家長卻視而不見，對胖小孩「無感」。台安醫院兒童體重管理醫師張雅婷說，一名二歲多的小胖子因腸胃炎住院三天，因手臂脂肪肥厚，護理師扎針、打點滴時，常找不到血管。出院時，提供衛教減重觀念時，家長覺得莫名其妙，因為孩子多天腹瀉，沒吃什麼東西，已瘦到脖子都跑出來了，哪需控制體重。

顧培馨表示，孩子肥胖，容易導致性早熟，因為體內脂肪細胞累積過多，促使分泌荷爾蒙，讓身體提早進入青春期，不少小女生愛吃炸雞、飲用含糖飲料，體重上升，到了小四、小五，就有性早熟發育跡象。

此外，吃多動少的生活型態可能造成胰島素阻抗，這正是國內兒童、青少年第二型糖尿病發生率漸增的主因。

張雅婷指出，兒童減重比成人還難，無法用藥控制，計算飲食熱量，也不能執行斷食法，只能靠著行為改變，包括規律運動、充足睡眠，做到「少吃多動」，少碰垃圾食物、含糖飲料，家長應陪孩子運動、用餐，減少外食機會。

劉士嶢強調，家長應要以身作則，如一邊喝手搖飲、訂外食，一邊糾正孩子的飲食習慣，這不可能出現任何效果。