胖小子比率冠亞洲 4分之1小學生過重

「小時候胖，不是胖」，這句話絕非事實。國內調查發現，小胖子長大成人後，繼續胖的機率高達七成，而國健署統計資料顯示，台灣兒童肥胖比率高居亞洲第一，每四位小學生就有一位過重，升上國中，更逾三成，台大醫院小兒科內分泌科主治醫師劉士嶢提醒，家長不要再有「養胖才有本錢抽高」錯誤觀念。

國健署最新統計，我國小學一一一學年度過重及肥胖盛行率為百分之廿六點四，相較一一○學年度百分之廿七點一，下降百分之○點七；國中生一一一學年度過重及肥胖盛行率為百分之卅點二，相較一一○學年度的百分之卅一點二，下降一個百分點。

數字雖略為下降，但仍有很大改善空間，因國內兒童肥胖占比仍位居亞洲各國第一，平均每四名小學生，就有一人過重，國中生更超過三成，等於全校有三成學生屬於小胖子。

國健署社區健康組研究員麥揚竣指出，世衛組織將肥胖視為慢性疾病，提出「終結兒童肥胖」報告，我國也參考其作法，從孕前與孕期的照顧，至學齡期兒童推動促進健康食物攝取、身體活動及體重管理等全面性策略，並擬定學校端與醫療端的服務流程，希望早期介入及跨領域合作，減少國內胖小子人數。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，教育部應嚴格管控學童營養午餐，避免過度加工食品。學校也要加強食安教育，鼓勵孩子多吃原型食物，少喝手搖飲等含糖飲料。

劉士嶢則點出台灣兒童運動量不足現象，他表示，絕大部分家長認為「補習、念書比上體育課還重要」，前一陣子的巴黎奧運讓全台灣人跟著沸騰，但這運動熱潮只是曇花一現，開學後又打回原形。

劉士嶢分析，台灣父母未將肥胖當成一種疾病，誤以為「小時候胖，不是胖」，這難以改善兒童肥胖問題。門診發現，因為肥胖就診的幼童個案少之又少，而因擔心性早熟、長不高而來就醫的幼童個案明顯較多，但引發這二項疾病及問題的癥結點就是肥胖。

再者，胖兒童容易出現心理問題，研究證實，肥胖提高憂鬱症風險，且容易遭受校園霸凌，引發焦慮。劉士嶢建議，全民健康意識應向下延伸，強化兒童與家長的健康識能。