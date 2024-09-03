蕭邦大賽銅牌得主 劉珒鋼琴獨奏會 周日開演

國際知名鋼琴家劉珒（Kate Liu）首次在台辦「劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會」，9月8日將於國家音樂廳開演，為樂迷帶來一場集結蕭邦精髓的音樂盛宴，樂迷可進場欣賞鋼琴才女所演奏的蕭邦作品。

劉珒曾被華盛頓郵報形容為「才華洋溢的天才」、年僅30歲又備受各界矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），以其精湛技巧，將對於蕭邦作品的音樂詮釋，滑順的流洩在黑白鍵之間，傑出表現讓她在21歲便榮獲2015年國際蕭邦鋼琴大賽第三名佳績，賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎、波蘭國家廣播電台最受歡迎獎。

此次由聯合數位文創主辦的鋼琴獨奏會，劉珒（Kate Liu）將帶來蕭邦三大經典曲目，敘事曲、夜曲以及馬祖卡舞曲，這些作品被譽為鋼琴文學中的瑰寶，也是蕭邦音樂的精髓所在。

蕭邦敘事曲不僅是技巧的考驗，更是情感表現，每一首作品都充滿濃厚的抒情與戲劇性，展現蕭邦內心深處情感世界，而劉珒（Kate Liu）以其獨特音樂理解和細膩演奏風格，彷彿在每個音符中傾注靈魂，將這些經典作品詮釋得淋漓盡致，購票可上udn售票網。