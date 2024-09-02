彰基早產兒回娘家 4千金及巴掌仙子都歡聚一堂
台灣新生兒出生數雖然降低，但早產兒的仍維持10%，仍未明顯減少，他們往往器官都未發育成熟，需要特別醫療照顧。彰化基督教兒童醫院最近特別舉辦「早產兒回娘家」活動，包括現已14歲的彰基最小巴掌仙子玨縈，及6歲的早產四千金也都「回娘家」，相互交流。
彰化基督教兒童醫院舉辦「早產兒回娘家」活動，包括彰基兒醫院長陳家玉、早產兒基金會執行長張明真、醫療輔助犬亞瑟、台灣導盲犬協會狗天使等，都參與這項活動。
陳家玉表示，台灣新生兒有10%是屬於早產兒，彰基兒童醫院新生兒加護病房每年都收置小於1500公克的非常小早產兒，也有許多小於1000公克的極小早產兒，目前在彰基兒醫新生兒加護病房最小存活的早產兒，體重是339公克，懷孕周數是22周又2天，都給予很好的醫療照護。
陳家玉說，彰基兒醫每年都舉辦「早產兒回娘家」，主要是請早產兒專科醫師，講解如何照顧早產兒、出院後的照顧，以及長大以後需要追蹤，還有家長照顧的經驗、知識的分享，也讓早產兒家長們互相交換照護心得。
張明真表示，在少子化議題中，早產兒發生率不斷地在攀升，更應重視，國家也提出0到6歲一起養，但是早產兒領域裡面有許多的藥物，其實還沒有健保給付，很開心看到政府有比較良善的回應，在治療端也是非常的在努力。
「曉晴」的父親分享中表示，曉晴寶寶早產是25周，體重615公克，出生後遇到蠻多的問題，包括腦部內腦室內出血、肺部出血、細菌感染，後來因為持續用高壓氧的關係，所以產生視網膜病變，醫師評估後告有失明風險，很幸運曉晴做了兩次手術之後，現在視力至少是看得到，雖然現在有近視、散光，但是戴矯正眼鏡之後，視力其實是蠻不錯的。
曉晴的父親指出，照顧早產兒不只父母辛苦，照顧早產寶寶的醫護人員，更是每天都是在為早產寶寶續命，就像是人間的天使一樣，守護這些生命，希望大家支持改善醫護人員的勞動環境和勞動條件。
玨縈的媽媽表示，玨縈出生才23周，當時是彰基最小的小孩子，從安胎生了她，又第2次生病等種種之後，她現在已經14歲了。其實都是正向的去面對，重點是該早療還是要早療，不要怕被人家取笑，因為小孩子在這個過程長大了，跟人家平起平坐的時候，你就會覺得很值得，只要你樂觀、正向，小孩子也會會樂觀、正向。
彰基兒醫新生兒科李政翰醫師表示，早產兒遇到一些發展問題的比例比較高，所以需要透過早期發現及家裡幫助，讓孩子可以盡早進入早療系統，得到第2次人生的機會，都可以健康長大。
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