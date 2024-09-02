出身單親努力不懈 鄒佳宏獲廣島指揮比賽第3名

出身單親家庭努力不懈，35歲台灣指揮新秀鄒佳宏獲日本廣島指揮比賽第3名。鄒佳宏表示，得獎之後心情變得更戒慎恐懼，希望未來自己可以表現得更好。

鄒佳宏今天接受中央社記者訪問時表示，他已經參加過幾個比賽，過去會想像如果得獎應該會比較輕鬆，但事實上是更在意自己之後的表現。

廣島國際指揮家大賽是非常新的比賽，今年是第2屆，每2年舉辦一次，鄒佳宏第1屆就參與，首輪就被刷退；今年再比，終於拿到名次，未來有機會可受邀客席廣島交響樂團。鄒佳宏說，這個比賽每個參賽者在第1輪就有35分鐘時間可以排練樂團，非常過癮。

鄒佳宏指揮起步晚，大學前都是吹小號，「心中始終有一個概念，有一個樂器上手對於指揮會有幫助。」他一直在小號演奏上精進，邀演不斷，但始終很喜歡指揮。服完兵役之後鄒佳宏考上東吳大學音樂學系碩士班，師事江靖波，開始朝指揮目標邁進。

「過去已經參加過不少比賽，這次拿名算是有一點開心。」鄒佳宏急起直追，喜歡分析總譜，一小節、一個和弦都要搞得扎實清楚，「有時候讀譜讀到作曲家的巧思，真的會拍案叫絕，忍不住雀躍起來。」

鄒佳宏說，吹小號的感覺比較接近運動員，「必須要花很多基本功在維持肌肉記憶、爆發力甚至耐力等等。」但是學指揮不太一樣，「最大的滿足在於可以跟樂團一起，如果樂團可以完全照著自己在心裡預想的那樣演出，那應該是我最大的滿足。」

鄒佳宏在單親家庭長大，國中加入管樂隊，越來越有興趣，「本來高中就有考慮過要讀音樂班，但因為考量家裡經濟狀況，我自己半工半讀，希望減輕家人負擔。」鄒佳宏說，還好他喜歡自己選擇的音樂工作，也可以支撐生活，不讓母親擔心。

鄒佳宏認為，古典音樂是人類文化重要的一項，作曲家各自有生長背景、人生經歷，「這也讓每部作品都有不一樣的靈魂與氣息。」鄒佳宏說，去理解時代背景跟當時人們的價值觀，深入研究每一個和弦如何銜接、每一個聲部如何發展、調性如何轉折，「讓我有一種跟作曲家對話、交朋友的感覺。」

從2024年新樂季開始，鄒佳宏獲選成為NSO國家交響樂團指揮助理，他希望可以多看樂團排練，也能更了解一個交響樂團的日常運作。鄒佳宏說，因為深入研究樂譜，能不能獨排眾議去堅持嘗試自己從閱讀、分析所得到的資訊，避免照本宣科，「對指揮來說是挑戰，也將會是我一直努力的目標。」