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台中火車站乘客昨落軌 新交長今上任拍板設月台門

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中火車站昨發生乘客落軌，新任交長陳世凱上任首日，今晚到台中車站宣布，人潮多的大站將增設月台門。記者陳秋雲／攝影
台中火車站昨發生乘客落軌，新任交長陳世凱上任首日，今晚到台中車站宣布，人潮多的大站將增設月台門。記者陳秋雲／攝影

台中火車站昨天發生乘客跌落月台鐵軌，幸未釀傷亡。今天甫上任的交通部長陳世凱，晚間回到故鄉台中，視察台中車站月台安全作業。陳世凱說，他和台鐵研議，決定在尖峰時間乘客多的大站，建置月台門，保護乘客安全，優先從高雄站開始。

楊姓男子昨天上午10點在台中車站搭車時，突然掉落在月台鐵軌，當時區間車正要進站，所幸副站長鄭振宏等人透過無線電呼喊，區間車及時煞車，楊男自己爬上月台，才未釀成傷亡。楊向警方表示，一時頭昏、身體不適才掉落月台，警方仍依鐵路法函送法辦。

陳世凱今晚到台中火車站視察月台安全提升作業，並接受訪問。陳世凱說，副站長處理得宜，應該獲得讚賞，他上任第一天，特別回到台中，對副站長等人表示肯定。

陳世凱說，火車與月台之間沒有屏障，他與台鐵研究，會在部分乘客多的地區，研議設置「月台門」，再通勤尖峰時間，有些乘客可能被擠落或跌倒，潛藏乘車危機，希望未來可以避免掉。

陳世凱表示，台鐵月台門會優先從高雄站開始，再陸續規畫在乘客量多的大站建置；全台有非常多的交通設施必須要改善，他接任30分鐘後召開部務會議，決定到台中火車站獎勵站務人員，並著手研議設月台柵欄，「必須抓緊時間積極處理」

陳世凱搭火車回到台中，該班次火車進站時間比表定慢2分鐘。記者問陳世凱有何看法？他說，「他們（台鐵）告訴我火車慢到，在5分鐘內算是準點」，不過的確沒有像高鐵那麼準時，「這個部分可以再加強」。

台中火車站昨發生乘客落軌，新任交長陳世凱上任首日，今晚到台中車站宣布，人潮多的大站將增設月台門。記者陳秋雲／攝影
台中火車站昨發生乘客落軌，新任交長陳世凱上任首日，今晚到台中車站宣布，人潮多的大站將增設月台門。記者陳秋雲／攝影

台鐵 火車站 陳世凱

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