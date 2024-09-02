輕颱摩羯外圍環流挾雨彈 1張圖看未來7天降雨趨勢

輕度颱風摩羯今下午2時登陸呂宋島，中央氣象署預報員林定宜表示，預估摩羯颱風未來將通過呂宋島北部進到南海，對台灣無直接影響，但明晚起至周五，受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，周六至下周一因低壓帶環境，降雨範圍會更廣。

林定宜指出，摩羯颱風目前以每小時17公里速度，向北北西進行。目前摩羯颱風位於鵝鑾鼻南南東方660公里海面上，未來將通過呂宋島北部，經巴士海峽到南海東沙島海面的機率較高，未來會再增強，暴風圈半徑也會擴大，但對台灣沒有直接影響。

但受到颱風外圍環流影響，台灣附近海面將有長浪出現，林定宜表示，東半部包含蘭嶼、綠島明晚到後天，以及南部、東南部沿海及澎湖地區於周四至周日，都有長浪的情況，海邊活動需多留意。

另外，林定宜指出，周末以後，台灣位於低壓帶環境，低壓帶當中有些熱帶系統可能會有發展，但其位置、強度、路徑都還不確定，氣象署將會持續密切觀察。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽39.9度，其次為桃園市桃園38.8度，台北市台灣大學、新北市五股、桃園市八德等都出現38.1度高溫。

林定宜說，明（3日）高溫炎熱，各地白天高溫普遍為32至36度，因東風沉降關係，新竹、苗栗可能出現37度以上高溫，氣象署也針對7縣市發布明日高溫資訊，包含新北市、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣，有連續36度高溫機率。

降雨部分，林定宜說明，今晚至明天白天為晴到多雲，迎風面因水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島及中南部地區有零星短暫陣雨，尤其中南部及恆春半島雨勢較為明顯，中南部及其他山區需留意午後局部短暫雷陣雨。

明（3日）晚起至周四（5日）將受到颱風外圍環流帶來的水氣，大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨。

周五（6日）颱風句中台灣較遠，南部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，中部以北，午後有局部短暫陣雨。