拍照、打卡、買周邊全攻略！2024年10大超人氣動漫快閃店

好逛好拍又好買的動漫快閃店！

今年許多人氣動漫都推出精彩的劇場版電影，造成許多話題和商機，各動漫快閃店不論是周邊商品販售、咖啡廳或是餐廳都引來許多粉絲。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的10大動漫主題快閃店，一起來首看哪部動漫的快閃店最熱門吧！

諸如《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《排球少年！！》、《名偵探柯南》、《藍色監獄》、《蠟筆小新》等作品都在今年因為電影造成話題，也讓快閃店湧入更多人潮。快把這些上榜的熱門快閃店名單收藏起來，千萬別錯過買周邊的最佳時機！

NO. 10 《蠟筆小新》快閃店

翻攝FB／MITSUI OUTLET PARK 林口

快閃日期：2024年6月7日－2024年9月1日

快閃地點：

新北市林口區文化三路一段356號（MITSUI OUTLET PARK林口）

台中市梧棲區臺灣大道十段168號（MITSUI OUTLET PARK台中港）

台南市歸仁區歸仁大道101號（MITSUI OUTLET PARK台南）

不管大人小孩都愛看的人氣動漫《蠟筆小新》在近期於全台三井OUTLET設置期間限定快閃店，林口店、台中港店、台南店等北中南3大據點都可以買到期間限定的可愛周邊商品，並且設置15座主題裝置，其中11座還設計成可互動的形式，既療癒還可以拍照打卡，吸引許多小新粉前往。

在快閃店中，不只有期間限定的商品販售， 3個據點也分別有不同主題，中港店為「宇宙探險」，台南店為「春日部運動會」，林口店則提供「力量測試機」、「足球踢踢樂」、「動感套圈圈」等遊戲互動區，選購周邊之餘，也可以進行趣味體驗，「可以互動，小朋友玩得很開心」、「大人也覺得很好玩」、「好逛好拍好有趣」。

NO. 9 《BLUE LOCK 藍色監獄》快閃店

翻攝FB／夢時代購物中心

快閃日期：2024年7月25日－2024年9月1日

快閃地點：夢時代購物中心1F時代光廊（高雄市前鎮區中華五路789號1樓）

先前帶起一陣風潮的人氣動畫《BLUE LOCK 藍色監獄》在今年夏天上映《劇場版 藍色監獄-EPIOSODE 凪-》，成為暑期熱門動畫電影之一。趁著這股熱潮，《藍色監獄》也在高雄夢時代推出期間限定的快閃店，不只有各式周邊商品，還有級好拍的打卡點。

快閃店內設有「直擊蹴彈」、「好友校園風」、「最佳拍檔區」、「藍色監獄主視覺」以及「世界巔峰區」等5大拍照打卡點，讓每一個《藍色監獄》的粉絲都能夠拍好拍滿。商品則有居家、外出系列，不管是Q版抱枕、立體拼圖還是球衣造型零錢包都讓人眼睛為之一亮，「快閃店超懂CP」、「希望也在北部設店」。

NO. 8 《航海王》快閃店

翻攝FB／夢時代購物中心

快閃日期：2024年8月3日－2024年9月17日

快閃地點：夢時代購物中心8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號8樓）

《航海王》快閃店於暑假登陸高雄，在夢時代購物中心1樓戶外空間就可以看到高達5公尺的「千陽號」氣球，許多粉絲都把握難得的機會拍照留念。不只有戶外的巨型千陽號，快閃店內也有大小魯夫及迷你的梅利號公仔，並且以船艦甲板的木紋風格為主要裝潢，讓人完全沉浸在《航海王》的世界中。

除了打卡裝置之外，快閃店更有上百種豐富的限定周邊商品，不管是公仔、包包、衣服、娃娃、飾品等都應有盡有，還有一番賞以及未來島限量福袋。除此之外，更有集點活能動能夠參加，《航海王》的粉絲們千萬不能錯過，「想去找黃金梅利號」。

NO. 7 《鬼滅之刃》快閃店

翻攝FB／臺中驛鐵道文化園區

快閃日期：2024年8月2日－2024年10月13日

快閃地點：台中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2（台中市中區台灣大道一段1段1號）

《鬼滅之刃》動畫第4季《鬼滅之刃 柱訓練篇》於6月底播畢，緊接著官方又宣布《無限城篇》將以劇場版三部曲形式製作的消息，一時間造成許多話題。接續這股熱潮，《鬼滅之刃》快閃店於8月2日在台中驛鐵道文化園區登場，帶來款全新周邊和7大必訪打卡點。

快閃店包含九柱集合、鬼殺隊成員與襧豆子、刀匠村大扭蛋、鬼殺隊打卡牆、4大主角與玄彌、主視覺打卡牆、香奈乎擲硬幣等7大打卡點，除此之外還有包含肩背包、磁鐵、門簾、包裝袋、提袋、滑鼠墊、杯墊等實用小物的限定福袋，吸引到許多粉絲，「這必須去的吧」、「7大打卡點超好拍」。

NO. 6 《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》主題快閃店

翻攝FB／曼迪

快閃日期：2024年7月19日－2024年8月27日

快閃地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳（台中市北區三民路三段161號13樓）

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》於6月28日上映後立刻在全台各地掀起一陣熱潮，目前也躋身台灣影史日本電影票房第7名。配合劇場版電影，官方特別推出期間限定快閃店，繼先前的高雄統一時代百貨及台北新光三越信義新天地後，近期快閃店進駐台中中友百貨，滿滿的電影主題，引來許多柯南迷前往朝聖。

快閃店以《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》為主題，設有許多拍照牆及電影相關的設置，各個角落都超級好拍，成為柯南迷們看完劇場版電影的最佳去處。店內更有琳瑯滿目的台版、日版周邊商品，並且快閃店各站都有不同款式的紀念卡，特殊日期前往還可以遇見柯南人偶！許多柯南迷紛紛表示「北中南都有快閃店，超開心」。

NO. 5 《庫洛魔法使》25週年快閃店

翻攝FB／FanFans 粉粉

快閃日期：2024年8月15日－2024年9月15日

快閃地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F（台北市信義區松壽路9號9樓）

封印解除！今年屆滿25週年的童年經典動漫《庫洛魔法使》近期於新光三越台北信義新天地開設期間限定快閃店，超級夢幻的粉色系從入口處就讓人少女心噴發，粉嫩的佈景再加上各式各樣的珍藏周邊，以及現場可愛的主題餐點，讓庫洛迷們忍不住失去理智，失心瘋大灑幣。

一到快閃店就可以看到一整片唯美的粉色櫻花牆及小櫻、知世的人形立牌在入口處迎接，進入店內還有不同款式戰鬥服的小櫻立牌、三大魔法陣庫洛牌等打卡區，現場更播放經典主題曲，帶領大家重回童年。此外也提供限定拍貼機，讓粉絲們能夠與自己最愛的角色合照，「感覺進去之前，要對錢包喊：封印解除」、「超讚的，飲料喝完瓶子可收藏」。

NO. 4 《咒術迴戰》第二季快閃店

翻攝FB／咒術迴戰展

快閃日期：2024年6月19日－2024年9月1日

快閃地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊區B6倉庫（高雄市鹽埕區大勇路1號）

《咒術迴戰》第二季快閃店6月中在高雄駁二藝術特區盛大展開，上百坪的空間堪稱《咒術迴戰》全台巡迴快閃店的最大場次，除了將先前台北、台中快閃店的拍照場景完整重現外，也首度公開五條悟、夏油傑等人氣角色的大型充氣玩偶，成為粉絲們爭相拍照打卡的熱門裝置。

除了《咒術迴戰》第二季的各個經典造景，快閃店現場還有巨型角色掛軸，更打造出4公尺高的等比「伏魔御廚子」場景，帶來震撼的視覺體驗。此外，快閃店也推出各式活動限定商品，並且與設計師推出聯名潮流服飾，別緻的周邊和裝置讓人耳目一新，「大型氣球好可愛」、「感覺好好拍」、「五條悟跟夏油傑大型氣偶也太可愛」。

NO. 3 《SPY×FAMILY間諜家家酒》快閃店

翻攝FB／Muse木棉花

快閃日期：2024年6月21日－2024年9月8日

快閃地點：誠品生活武昌店（台北市萬華區武昌街二段77號2樓）

安妮亞喜歡這個！今年初以電影《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》征服許多粉絲的人氣動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，於近期在誠品生活武昌店開設快閃店，不只有各式各樣的周邊商品外，還有「下午茶時刻」、「主視覺打卡牆」、「校車大扭蛋」、「紅毯大道」、「安尼亞閃亮亮」、「佛傑一家出遊去」、「角色合影牆」、「動畫回憶牆」、「佛傑一家大掃除」等9大打卡點，精緻的布景萌翻許多粉絲。

除了打卡點外，快閃店更有各式實用又可愛的周邊商品，諸如餐具、滑鼠墊、抱枕、手機掛繩、行動電源等、零錢包、飲料提袋、保溫瓶等等，包含了作品中的經典角色，也有吉祥物花生款，讓許多粉絲買到失心瘋，「校車大扭蛋可愛到不行」、「發現超多新品」。

NO. 2 頂呱呱×《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主題餐廳

翻攝FB／頂呱呱TKK

快閃日期：2024年5月1日－2024年12月31日

快閃地點：頂呱呱中崙店（台北市松山區八德路三段206號）

適逢50週年，頂呱呱特地和人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》合作，打造期間限定的「轉生史萊姆主題餐廳」，試營運期間就吸引大批粉絲。經過重新改裝的店面，還原出動畫中的許多經典場景，並且設有讓大家拍照打卡的空間，以及隨機造型收藏卡機台，讓人忍不住掏出錢包試手氣。

除了別出心裁的布景外，「轉生史萊姆主題餐廳」還有周邊販售區，聯名餐點也超級精緻，更有結合動畫劇情推出利姆路的「天堂餐」及紫苑的「地獄餐」等選擇，餐食呼應作品之餘，也採用特殊的聯名包裝，喜歡《轉生史萊姆》的人一定要來吃吃看，「可以去中崙店朝聖一下」、「店內佈置跟裝潢都超好」。

NO. 1 《排球少年！！》快閃店

翻攝FB／排球少年 互動遊戲快閃店

快閃日期：2024年8月9日－2024年10月13日

快閃地點：台中 PARK 2 草悟廣場（台中市西區英才路534號）

《排球少年！！》在今年以電影《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》創下驚人票房佳績，該片也一舉登上台灣影史日本電影票房的第3名。《排球少年！！》劇場版電影風靡全台，相關的周邊商品也非常熱銷，先期搭配電影檔期於3月至6月在台北華山文創園區登場的快閃店幾乎天天都大排長龍，充滿排隊人潮。

繼華山之後，《排球少年！！》快閃店於8月至10月在台中草悟廣場登場，現場包含日向影山主視覺、戰鬥吧人氣角色牆、春高對決牆、4所高校大集合、烏野角色牆、烏野三代同堂等6大打卡點，包含烏野、音駒、梟谷、稻荷崎等學校的人氣角色，讓大家拍好拍滿，除此之外快閃店內也還有40款全新周邊，以及可愛的球衣造型立牌盲盒，身為排民絕對要去朝聖，「早上10:20左右就已經有人在排隊了」、「都要排隊才能進，人潮不斷」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年08月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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