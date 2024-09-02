來台取經重症照護 烏克蘭醫師：感受到台灣的善良

俄烏戰爭已持續2年，台灣醫療團是亞洲首個挺進烏克蘭第一線災區人道救援的團隊，這次台烏合作再進化，6名烏克蘭醫師排除萬難來台取經，學習重症照護，直呼感受到台灣的善良。

「我們來自一個正在面對艱難挑戰的國家。」代表烏克蘭醫療團隊發言的重症麻醉科醫師歐勒山大．納札楚克（Oleksandr Nazarchuk）今天在馬偕醫院開訓記者會提起至今仍戰火連天的故鄉，他說，烏克蘭醫療工作者每天都面臨重大壓力，應對戰爭帶來的複雜醫療需求和資源短缺。

納札楚克說，烏克蘭醫療團隊排除萬難抵達台灣，參與高品質臨床學習和觀摩機會，對他們而言，無疑是莫大的支持和鼓舞。台灣以先進醫療技術與醫療服務享譽國際，盼將寶貴知識和技能帶回烏克蘭，為至今仍在困難中掙扎的故鄉提供幫助和希望，「我們深刻感受到台灣人的善良。」

台灣與烏克蘭醫療交流，緣分得從馬偕醫療團隊自去年前往烏克蘭醫療援助說起，台灣醫師在烏克蘭戰區邊緣城市展開醫療援助，與當地醫療機構合作義診、超音波教學、手術指導等；雙方醫療合作再進化，由烏克蘭遴選6名臨床主治醫師赴馬偕醫院，展開為期4週臨床觀摩和專業交流。

自俄烏戰爭爆發後，「台灣可以幫忙（Taiwan CanHelp）」精神走進戰場，亞洲首個挺進烏克蘭第一線災區人道救援的醫療團隊，就由馬偕醫院團隊組成。馬偕醫院總院長張文瀚說，至今已出團前往烏克蘭3次，從首次出發面對簽證難題，到第3次義診醫療人員在烏克蘭飯店被無人機攻擊。

張文瀚回憶當時聽聞醫療團隊遇襲的驚心動魄，幸好無人受傷。他說，所有考驗都不會澆熄馬偕義診團隊回到烏克蘭幫忙的決心，在台烏醫療團隊交流結束後，義診團隊預計再次出發赴烏克蘭，展開第4次醫療人道救援，向全世界展現台灣的友愛、謙卑，同時學習戰地醫療寶貴經驗。

多次負責烏克蘭義診團的馬偕醫院國際醫療中心主任蔡維德說，這次烏克蘭醫師來台灣交流，吸引100多名有意願專科醫師，響應規模超乎想像，「台灣真的走出去了，醫療實力烏克蘭醫師有目共睹」，最後海選出6名精英中的精英醫師，包含2名有軍醫院外傷科處理經驗醫師。

而脫穎而出來台的6名烏克蘭醫師，分別來自小兒外科、骨科、急診醫學科、重症醫學科、麻醉科等。蔡維德說，這次交流聚焦在戰場後線醫療，如外傷處理與手術治療，台灣重症照護聞名世界，再加上處理大量傷患事件經驗豐富且多元，可彌補烏克蘭處理外傷經驗缺乏的短處。

近年台海局勢升溫，強化相關醫療韌性成話題，面對中央社記者提問，烏克蘭醫師來台灣交流是否有戰時醫療整備經驗分享，蔡維德說，這次交流計畫成員本有1名前線工作醫師，可惜軍醫院未放行，前線經驗是這次交流遺珠。「但後線醫療同樣重要，前線處理後全是轉後線。」