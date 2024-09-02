養好腸道環境碳水不可吃太少 醫：攝取種類是關鍵

衛福部癌症登記資料統計，國內約每半小時有1人罹患大腸癌。醫師提醒，養好腸道環境，建議碳水化合物攝取勿低於5成，但可改吃富含抗性澱粉、寡糖和膳食纖維的五穀雜糧和豆類。

大腸癌連續16年高居國人癌症發生率前2名。今年38歲、BMI指數27.2的科技新貴黃先生，雖然不抽菸，但平均每週會喝一次酒，近半年內體重減輕8公斤，原以為是健身有成，卻輕忽排便習慣改變；健檢照大腸鏡發現多顆腺瘤型息肉，及1顆10公分大腫瘤，經確診為大腸癌第3期。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源今天在衛教記者會表示，統計機構近10年大腸內視鏡受檢者共8萬9022筆資料發現，平均每10人就有7人有息肉，息肉檢出率更由民國103年的59.07%上升到112年75.78%，且有息肉者又有18.17%為較易癌化的腺瘤型息肉；推測除檢驗技術進步，還有受民眾生活習慣變化影響。

性別差異方面，鄭乃源說明，腺瘤型息肉檢出率在男性中為21.43%，女性則為14.65%，推測可能與男性較常有飲酒、抽菸等不良生活習慣有關。

值得注意的是，根據衛福部110年資料顯示，國內癌登統計顯示，大腸癌檢出者年齡中位數為67歲，但機構在同年篩檢出的腸癌中位數則為44歲，且分析機構近10年檢出大腸癌患者，近半數不到50歲；鄭乃源認為，因多數民眾是等身體不適才就醫，因此癌登統計的平均年齡偏高。

根據世界衛生組織資料顯示，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加大腸癌風險。遠離大腸癌風險，鄭乃源建議，要養成健康飲食習慣、保持運動、適時補充益生菌並及定期健健。

如何「養好」腸道菌叢，鄭乃源指出，除了適時補充益生菌，也要注意碳水化合物攝取。精製糖份不僅會刺激血糖上升，微生物也較難利用；糖分攝取過少，微生物又可能改利用腸道黏液生存，造成腸道對抗壞菌的能力下降。

鄭乃源建議，飲食中碳水化合物比例仍要固守50%，但可多攝取五穀雜糧、根莖類和豆類，其富含抗性澱粉、寡糖、膳食纖維等「微生物可利用的碳水化合物」，有助腸道健康。