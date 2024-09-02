快訊

新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

養好腸道環境碳水不可吃太少 醫：攝取種類是關鍵

中央社／ 台北2日電

衛福部癌症登記資料統計，國內約每半小時有1人罹患大腸癌。醫師提醒，養好腸道環境，建議碳水化合物攝取勿低於5成，但可改吃富含抗性澱粉、寡糖和膳食纖維的五穀雜糧和豆類。

大腸癌連續16年高居國人癌症發生率前2名。今年38歲、BMI指數27.2的科技新貴黃先生，雖然不抽菸，但平均每週會喝一次酒，近半年內體重減輕8公斤，原以為是健身有成，卻輕忽排便習慣改變；健檢照大腸鏡發現多顆腺瘤型息肉，及1顆10公分大腫瘤，經確診為大腸癌第3期。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源今天在衛教記者會表示，統計機構近10年大腸內視鏡受檢者共8萬9022筆資料發現，平均每10人就有7人有息肉，息肉檢出率更由民國103年的59.07%上升到112年75.78%，且有息肉者又有18.17%為較易癌化的腺瘤型息肉；推測除檢驗技術進步，還有受民眾生活習慣變化影響。

性別差異方面，鄭乃源說明，腺瘤型息肉檢出率在男性中為21.43%，女性則為14.65%，推測可能與男性較常有飲酒、抽菸等不良生活習慣有關。

值得注意的是，根據衛福部110年資料顯示，國內癌登統計顯示，大腸癌檢出者年齡中位數為67歲，但機構在同年篩檢出的腸癌中位數則為44歲，且分析機構近10年檢出大腸癌患者，近半數不到50歲；鄭乃源認為，因多數民眾是等身體不適才就醫，因此癌登統計的平均年齡偏高。

根據世界衛生組織資料顯示，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加大腸癌風險。遠離大腸癌風險，鄭乃源建議，要養成健康飲食習慣、保持運動、適時補充益生菌並及定期健健。

如何「養好」腸道菌叢，鄭乃源指出，除了適時補充益生菌，也要注意碳水化合物攝取。精製糖份不僅會刺激血糖上升，微生物也較難利用；糖分攝取過少，微生物又可能改利用腸道黏液生存，造成腸道對抗壞菌的能力下降。

鄭乃源建議，飲食中碳水化合物比例仍要固守50%，但可多攝取五穀雜糧、根莖類和豆類，其富含抗性澱粉、寡糖、膳食纖維等「微生物可利用的碳水化合物」，有助腸道健康。

大腸癌 息肉 生活習慣

延伸閱讀

大腸癌逾9成是瘜肉演變 加工食品、脂肪肝、肥胖易致癌

我便祕了嗎？幾天大一次便才正常？吃素能預防大腸癌？大腸直腸外科醫師傳授「這樣做」腸保健康

吃太多蛋白質會便秘嗎？過量還有哪些副作用及如何避免？

新研究指阿斯匹靈可降大腸癌風險 但一類人預防成效較顯著

相關新聞

輕颱摩羯外圍環流挾雨彈 1張圖看未來7天降雨趨勢

輕度颱風摩羯今下午2時登陸呂宋島，中央氣象署預報員林定宜表示，預估摩羯颱風未來將通過呂宋島北部進到南海，對台灣無直接影響...

深化醫療合作發揮人道精神 馬偕醫院迎首梯烏克蘭醫師

烏俄戰爭於2022年2月開打，戰事持續下，去年4月馬偕醫院首度派遣醫療團隊前往烏克蘭進行醫療援助，並在戰區邊緣城市醫療援...

國寶「甘露水」抵日開箱 再現20世紀初台日美術史

台灣國寶「甘露水」前進日本。國立台灣美術館與東京藝術大學共同策劃的「黃土水與他的時代」特展，6日將盛大開幕，最受關注展品...

愛愛後生殖器紅腫常見是「做太久」 醫坦承這點沒遇過

性行為過後，男性生殖器出現紅腫原因很多，台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，常見三大原因...

0403餘震！花蓮發生規模5.5地震 氣象署提醒：未來還有

今天下午4時26分花蓮縣近海發生規模5.5地震，深度23.9公里，屬極淺層地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此...

2024南國漫讀節／重量級講者雲集 重塑閱讀新可能

2024年南國漫讀節日前已於屏東總圖展開熱鬧開幕活動，接下來從9～12月，將在屏東各地舉辦講座、市集、藍皮列車與走讀共近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。