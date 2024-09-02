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台中國際賽車展演28日登場 中捷推主題彩繪列車

中央社／ 台中2日電

台中國際賽車封街展演將於28日登場，台中捷運推出主題彩繪列車今天開箱，市長盧秀燕會中表示，車廂完全複製當日市政路封街展演的現場，歡迎大家搭乘打卡，當天活動也可搭乘捷運前往。

2024 Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，將於28日在台中市西屯區市政路登場，盧秀燕今天在中捷綠線北屯總站開箱紅牛賽車彩繪列車，立法院副院長江啟臣、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、台灣紅牛公司運動行銷經理江宜臻，及國民黨籍立委黃健豪、廖偉翔，與地方民意代表等人皆出席。

盧秀燕會中表示，今天她首度開箱Red Bull ShowrunTaichung專屬的台中捷運彩繪列車，列車由Red Bull授權，車廂完全複製當日市政路封街展演的現場，車廂中可看到整列列車變成賽道、市政路的路標，地上也有賽車燒胎痕跡，歡迎大家搭乘打卡。

盧秀燕說明，彩繪列車自今天開始行駛至9月30日，若想更精準掌握列車動態，可至台中捷運APP了解相關資訊；她邀請市民參加賽車封街展演可搭乘捷運前往，市府站與水安宮站皆有安排打卡景點，搭捷運才是完整體驗這場盛會。

中市運動局說明，28日的展演3萬張門票已售出，市府將在府前廣場舉辦Showrun Party，有1300吋大螢幕的轉播，並同步展出RB19冠軍賽車與餐飲小吃，邀民眾可到場感受活動氣氛。

台中捷運 彩繪列車 盧秀燕

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