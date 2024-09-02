愛愛後生殖器紅腫常見是「做太久」 醫坦承這點沒遇過

性行為過後，男性生殖器出現紅腫原因很多，台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，常見三大原因，第一、性行為時間太久，時間超過30分鐘，不斷磨擦下，造成陰莖腫脹，第二、性行為過程中，包皮卡住在陰莖冠狀溝影響血流、腫症；第三、確實有可能是細菌感染，造成包皮炎所致，但「仙人掌桿菌」感染，臨床上目前沒有遇過，十分少見。

黎巴嫩一名38歲男子日前在飯後與妻子性行為後，沒想到卻發生罕見的細菌感染，幾小時內開始嚴重腹瀉和嘔吐，生殖器還腫脹、發紅，經檢查為受到「仙人掌桿菌」感染，但這種細菌通常存在土壤、植被和受汙染的食物中。據「紐約郵報」報導，此個案研究於上月發表在「醫學與外科年鑑」期刊，被認為是醫學文獻中首次記載的病例。

「陰莖紅腫為感染仙人掌桿菌，臨床上目前沒有遇過，很難釐清感染途徑。」陳煜說，陰莖感染仙人掌桿菌真的十分少見，該男子可能是在性行為前好幾天，就已經遭到感染，只是在性行為後發病，而陰莖引發紅腫，也不一定與性行為有關，因此，研判可能是個別發生的事情。

陳煜說，感染仙人掌桿菌後，引發嘔吐、腹瀉症狀，理論上，應不至於由此途徑感染到陰莖，除非是性行為的過程中，與吃進去或排出來的管道有所連結，可能由此遭到感染，但病例沒有進一步檢查，也很難得知真正的感染途徑。