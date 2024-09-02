花蓮近海規模5.5地震 氣象署：屬403地震餘震

今天下午4時26分花蓮近海發生規模5.5地震，氣象署指出，這起地震屬於403地震的餘震，有針對花蓮發布國家級警報。

根據中央氣象署最新資訊，2日下午4時26分發生芮氏規模5.5地震，地震深度23.9公里，震央位於花蓮縣政府東南方8.5公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

中央氣象署地震測報中心今天發布說明表示，這起地震對花蓮縣發布國家級警報，研判為403花蓮地震的餘震，震央與主震距離約12公里。

氣象署表示，由於主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整，研判推估403花蓮地震的餘震活動會持續到主震後約3到6個月。

氣象署表示，統計截至113年9月2日下午5時，403花蓮地震餘震，規模6至7有9個，規模5至6有87個，有感餘震共計1673個。