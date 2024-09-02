颱風摩羯對台無直接影響 3日水氣增迎風面有雨

中央氣象署今天說，颱風摩羯預估未來仍有機會增強，不過對台灣直接影響的機率不高，明天起水氣增加，迎風面的基隆北海岸， 東半部、恆春半島跟中南部會有零星短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，今天晚上到明天白天都是多雲到晴的天氣為主，明天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部、恆春半島跟中南部有零星短暫陣雨，其中中南部跟恆春半島的雨勢會比較明顯一點。

林定宜表示，明天晚上起到6日前，受到颱風外圍環流影響，水氣增加，迎風面要留意降雨，其他地區則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中6日南部跟東南部有較大雨勢機率，東北部、東部、澎湖、金門跟馬祖都是不定時短暫陣雨，

林定宜說，氣溫方面，受到東風沉降影響，明天高溫炎熱，各地高溫在攝氏32度到36度間，其中桃竹苗有37度高溫。

林定宜表示，7日到9日台灣位於低壓區，南部跟東南部有不定時降雨，後期要關注是否會有熱帶擾動生成。

颱風摩羯動態方面，林定宜說，摩羯已經登陸呂宋島，預估在陸地上會維持輕度颱風的強度，進入巴士海峽後有機會增強為中度颱風，暴風圈也會擴大，但對台灣直接影響的機率不高。

林定宜提醒，明天桃園到台中，沿海空曠地帶有較強陣風，東半部及綠島蘭嶼有長浪，5日到8日南部、東南部、澎湖等要留意長浪。