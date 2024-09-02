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0403餘震！花蓮發生規模5.5地震 氣象署提醒：未來還有

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天下午4時26分花蓮縣近海發生規模5.5地震，深度23.9公里。圖／截自中央氣象署提供
今天下午4時26分花蓮縣近海發生規模5.5地震，深度23.9公里。圖／截自中央氣象署提供

今天下午4時26分花蓮縣近海發生規模5.5地震，深度23.9公里，屬極淺層地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此地震發生位置靠近0403主震，研判應屬於0403餘震，未來仍會有餘震發生，提醒民眾前往山區活動需多留意。

中央氣象署今下午4時26分，發布第460號顯著有感地震報告指出，花蓮縣發生規模5.5地震，在花蓮縣政府東南方8.5公里，位於花蓮縣近海，地震深度23.9公里，最大震度4級，出現在花蓮縣、南投縣，另13縣市有感。

吳健富說明，此次地震屬比較中型的地震，中北部地區都有感，其中花蓮縣震度達4級，因此發布國家級警報，彰化縣也有3級。

吳健富表示，從地震發生位置來看，較靠近0403主震，震央與主震距離約12公里，因此研判是0403的餘震。由於0403地震規模為發生規模7.2，其產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整。

吳健富指出，從過去921大地震經驗來看，發生大型地震後，餘震可能會持續3至6個月，因此偶爾還是會發生規模5以上的地震，提醒民眾未來需多留意較大地震發生，並做好防震準備。

氣象署統計，截至今年9月2日下午5時，0403花蓮地震餘震，規模6至7的地震有9個，規模5至6地震有87個，有感餘震共計1673個。

921大地震 花蓮縣政府 餘震

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