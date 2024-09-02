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國寶「甘露水」抵日開箱 再現20世紀初台日美術史

中央社／ 台北2日電
黃土水的「甘露水」為近年台灣美術史廣為受矚的作品。聯合報資料照片
黃土水的「甘露水」為近年台灣美術史廣為受矚的作品。聯合報資料照片

台灣國寶「甘露水」前進日本。國立台灣美術館與東京藝術大學共同策劃的「黃土水與他的時代」特展，6日將盛大開幕，最受關注展品「甘露水」今天正式在東藝大展場開箱亮相。

「黃土水與他的時代－台灣首位西洋雕塑家與20世紀初期的東京美術學校」國際特展，集結了來自20世紀初台灣及日本藝術家的58件精品，重現百年之前的東亞藝術發展盛況，其中也包含台灣首座等身女性裸體雕塑「甘露水」。

國美館今天透過新聞稿分享，1年多前就開始與東藝大緊密協調「甘露水」出國參展的前置作業。依據國寶及重要古物運出入處理辦法，東藝大在今年3月協助取得借展國的免司法追訴或扣押保證文件後，國美館5月向文資局提出申請，並於6月通過文資局專案審查，一致同意「甘露水」出國參展。

為了讓國寶安心在日本展出，國美館以最高安全規格為「甘露水」規劃客製化裝箱及運送作業，並於作品抵日後，先在展示空間靜置48小時，給予國寶及其他展出作品充分時間適應展場環境，才在今天開箱，確認作品狀況良好。

東藝大也嚴陣以待，針對展示國寶的展覽動線、安全管理與運送配合、展廳環境溫濕度監控、作品展示台的固定支架等皆有相應措施，以確保展覽期間國寶的安全。

文化部自2018年開始推動「重建台灣藝術史」計畫以來，藝術家黃土水的作品及相關史料也逐一出土。其中曾入選1921年第3回帝展的「甘露水」自1958年便消失無蹤，卻在2021年奇蹟出現，由長期代為守護保存的張鴻標醫師家屬歸還給國家，入藏國立台灣美術館，於2023年2月被指定為國寶。

黃土水（1895-1930）是首位留學東京美術學校（現今東藝大）的台灣藝術家，被視為1910至1930年間台灣美術界的代表人物。

為忠實還原塑造出黃土水的時代背景，東藝大展現高度的誠意，特別精選東藝大美術館典藏的20世紀初期雕塑及繪畫作品48件。而該展特別設置「黃土水專題區」，則由國美館精選展出10件黃土水作品及相關文獻。

雙方希望透過讓黃土水與恩師高村光雲作品，以及活躍於當時日本藝壇的藤島武二、北村西望、朝倉文夫、高村光太郎、荻原守衛等藝術家作品同台展出，能再現當時日本東京的藝術氛圍，讓民眾觀展宛如閱覽一部濃縮的20世紀初台日美術史。

國寶 日本

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