2024南國漫讀節／重量級講者雲集 重塑閱讀新可能

2024年南國漫讀節日前已於屏東總圖展開熱鬧開幕活動，接下來從9～12月，將在屏東各地舉辦講座、市集、藍皮列車與走讀共近50場活動。開幕活動在屏東總圖外兩天帶來精彩的「新南國市集」，9月1日邀請到重量級講者，包括候文詠、鍾文音與旅行作家工頭堅等人親臨現場進行演講座談、帶領大家「解碼新南國」。

改變視野 侯文詠「寫作」美好人生

侯文詠在演講中表示，人生跟書最大的差別在於人生是一分一秒在過、書則是一字一字在寫，而如果人生是一本書，那麼過得每一個日子，就是這本書的一部分；他提出重要觀點，「人生不是一個倉庫、而是一段時間。」進而提醒聽眾珍惜當下、享受人生。他並強調過去不能改變，但可改變觀點重新為過去賦予新定義，最後並分享金句「在貌似的困境中，我的心是希望的本身。」以勉勵讀者人生看起來的困難都是要來幫助、來成全，完成一本書（人生）裡最好的過程。

在演講中鍾文音分享了她的寫作經驗，像是以小說的想像提早舉行一場至親的告別式，同時也建議寫作前需勤做功課，閱讀（或不閱讀）相關題材與作品，透過筆記本隨時註記靈感，同時可試寫幾個版本、最終定調。

工頭堅以時間軸進行走讀 豐富萬千

旅遊作家工頭堅則暢談近幾年陸續完成的三本著作，主題涵蓋自己的人生、日本幕末武士阪本龍馬、以及台灣人熱愛的旅遊景點京都。原來他是以歷史、時間軸切入進行書寫，透過從名人或時間進行串聯，讓旅行中的點滴豐富、切入另一可能，並表示屏東、南台灣有很多素材，邀請大家一起來寫歷史、走讀，最終相遇時間軸寫作的無限可能。