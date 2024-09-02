大腸癌逾9成是瘜肉演變 加工食品、脂肪肝、肥胖易致癌

腸道長息肉，千萬不可輕忽，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，有超過9成的大腸癌是從「瘜肉」經過5至10年演變而來，民眾應重視預防醫學，考量大腸癌發生率及年輕化現象，40歲就可考慮進行大腸鏡檢查，有助極早發現息肉或大腸內腫瘤。

鄭乃源說，台灣大腸癌發生例逐年上升，根據衛福部最新癌症登記資料統計，平均每半小時就有一人罹患大腸癌。大腸癌已蟬聯15年國人癌症之首，去年被肺癌擠下，依大腸癌篩檢資料發現，好發部位以直腸及乙狀結腸最多。

聯安預防醫學機構統計103年至112年來院內接受大腸內視鏡受檢者，總共89022筆的資料中，發現平均每10人就有7人有瘜肉。十年前瘜肉檢出率為59.07%、十年後來到75.78%，增加接近三成，且有息肉者當中，有近二成為易癌化的腺瘤型瘜肉。

民眾最常詢問：哪一種瘜肉比較可怕？鄭乃源說，瘜肉可分為增生型、發炎型及腺瘤型，腺瘤型瘜肉易有癌變機會，研究顯示，超過8成大腸癌與腺瘤型瘜肉相關。有些息肉的外型平坦扁平，看起來與周遭黏膜相似，比較難發現，被喻為年輕人大腸癌的隱形殺手。

鄭乃源提到，「幾歲要做大腸鏡檢查？」亦是民眾的疑問，根據聯安十年的資料統計，大腸癌有年輕化的趨勢，院內有一個特別案例，8年級生也罹癌，雖然無腸癌家族史，平時飲食和生活習慣良好，無其它不適症狀，仍檢查出4公分的腺瘤型息肉，經確診為大腸癌一期。

鄭乃源建議，30歲後可進行第一次篩檢，定期篩檢大腸鏡並及時切除腺瘤型瘜肉，可使五年內腺瘤型瘜肉再發生率降低6成，甚至腸癌期別發現期數也往前。去年，聯安預防醫學機構有超過萬名受檢者，腸癌患者皆在零期或一期被檢出，顯示大腸鏡是篩檢腸癌的最有效工具。

大腸癌是吃出來的，鄭乃源強調，攝取過多加工肉類、蔬果吃不夠、久坐不動、肥胖、抽菸和過量飲酒，都會增加罹患大腸癌的風險。從患有腺瘤型瘜肉者的生活型態分析，發現30.3%有抽菸習慣、32.84%喜愛吃重口味料理、51.35%體重過重、64.59%經常飲酒、64.08%有脂肪肝。

在生活習慣及腸保健康方面，聯安營養師徐景宜建議，從飲食習慣、規律運動、補充益生菌、定期健檢著手，有利於腸癌防患於未然。

飲食習慣：每日攝取至少2000至3000cc的水、多吃原型食物、以白肉取代紅肉；主食優先挑選含纖維量較高的全穀雜糧，另要避免超級加工食品。

規律運動：實踐531原則，即每周5天、每天30分鐘、心跳達110下以上有氧運動，幫助預防肥胖和降低大腸癌風險。

補充益生菌：益生菌能改善腸道菌群平衡，並提升腸道的免疫功能，透過日常補充益生菌，為腸道建立一道健康屏障。

定期健檢：大腸癌已有年輕化的趨勢，建議30歲起，安排完整的大腸鏡檢查，依檢查結果安排每2至3年進行定期檢測。