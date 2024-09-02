魔羯已成形憂颱風外圍環流 玉管處難得提早向山友示警

基於上月底來自台中的1男2女登山者，在颱風凱米警報發布前入山攀登中央山脈「南二段」失聯喪命，玉山國家公園考量到魔羯颱風成形，今天提前籲請山友審慎評估長天數登山行程，畢竟目前氣象預報仍有相當大不確定性，強調需評估取消、替代路線、撤退方案等相關事宜，不要貿然出發。

玉山國家公園表示，依據中央氣象署預報，菲律賓東方正有一熱帶性低氣壓TD12即將成為颱風（其實已生成，命名為魔羯颱風）。雖然對台灣不會有直接影響，但9月3日晚起至8日，受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部午後雨。目前預報仍有相當大不確定性，請隨時留意中央氣象署發布的最新天氣動態。

玉管處表示，7月底凱米颱風來襲，3名山友在警報發布前入山攀登中央山脈「南二段」，之後在風雨中趕路，竟在南大水窟山往大水窟山屋方向，被發現3人失溫死亡，引發登山界熱議。

有鑑於今年上半年發生多起山域事故，玉管處不得不提前對山友發出登山安全宣導。由於魔羯 已成形，台灣迎風面北部、東部、恆春半島將有局部陣雨，中南部雲量也會增多，午後仍有雷陣雨發生，高山天氣偏向不穩定，籲山友如已有安排長天數登山行程，建請審慎評估取消、替代路線、撤退方案等事宜。