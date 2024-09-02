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熱到快40度了！三峽今39.9度 16縣市高溫示警

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天高溫炎熱，雙北多處超過37.7度，新北市三峽下午1時20分測得39.9度。本報資料照片
今天高溫炎熱，雙北多處超過37.7度，新北市三峽下午1時20分測得39.9度。本報資料照片

天氣熱阿，今天雙北多個測站都超過37.7度，其中最高溫為新北市三峽下午1時20分測得39.9度，其次是桃園38.2度及台北市台灣大學、新北市五股都是38.1度。

中央氣象署下午14時38分針對全台16縣市發布高溫資訊(橙色)，指出各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號恐36度，呼籲民眾注意。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市、桃園市。高溫橙色36燈號：新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。高溫黃色燈號：基隆市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣。影響時間今天白天。

今高溫炎熱，雙北多個測站都超過37.7度。擷取自中央氣象署
今高溫炎熱，雙北多個測站都超過37.7度。擷取自中央氣象署

屏東縣 高溫

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