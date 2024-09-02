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自動通關提高效率 高雄港旅運中心獲智慧綠建築獎項

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄港埠旅運中心獲得「2024 TIBA AWARD 設計類 黃金獎」。圖／台灣港務公司提供
高雄港埠旅運中心獲得「2024 TIBA AWARD 設計類 黃金獎」。圖／台灣港務公司提供

高雄港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並引進自動通關系統，讓掛靠港通關效率提高到每小時3500人、母港每小時2100人。台灣港務公司表示，該旅運中心「2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎－設計類 黃金獎」殊榮，智慧永續設計理念深獲肯定。

港務公司指出，旅運中心建築體外觀為國內最大金屬帷幕3D曲面的單一建築，帷幕曲面量體也屬全國最大，此造型特殊的大型帷幕是由數千片形狀各異之玻璃組建而成。

港務公司表示，為減少高架作業時間並兼顧施工進度與品質，帷幕的建構以工廠組裝作業為主、現場組裝為輔，每根鋼管均標示組裝刻度，大幅提升加工組裝時的準確度及速率，外觀呈現海浪流體動態的建築造型，不僅獲得行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎建築工程優等佳績肯定，同時形塑高雄海洋國門的嶄新意象。

港務公司說明，高雄港埠旅運中心為一棟符合智慧永續概念的建築，除申請綠建築銀級標章，同時也申請智慧建築銀級候選證書，以導入智慧建築的理念。

透過智慧營運管理平台，加上建築管理、智慧微電網、物業設施、環控等4大輔助模組，進行全系統數據收集與分析應用，達到預判及示警的功能，大幅提升旅運中心管理營運效能，並提供安全舒適的辦公及遊憩環境。

港務公司表示，港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，設有10處登船口，通關作業採用活動式登船橋，可配合不同郵輪種類及大小隨時進行調整，並引進自動通關系統增進整體效率，提升掛靠港通關效率達每小時3500人、母港每小時2100人。

高雄港埠旅運中心3樓觀景平台「海韻藝術廣場」，提供市民及觀光客首排觀海、遊憩的場所，可體驗高雄港不同風情，駛整體亞洲新灣區沿線從大港橋、海洋音樂中心、高雄旅運及高雄展覽館等觀光旅遊效能得到完整提升。

高雄港埠旅運中心獲得「2024 TIBA AWARD 設計類 黃金獎」。圖／台灣港務公司提供
高雄港埠旅運中心獲得「2024 TIBA AWARD 設計類 黃金獎」。圖／台灣港務公司提供

綠建築 高雄港

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