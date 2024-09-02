快訊

天降大喜！9月「3生肖」財帛閃耀不停 龍翻身大吉、第一名聚財聚福

京華城分工明朗化！彭振聲、應曉薇、沈慶京 法院認證「上層」關鍵角色

張國煒被揪弱點「英文唸不順」 本人親回：我就是台灣死孩仔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山鳶峰野炊無法開罰？ 南投縣硬起來修法...最高罰3000

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山是全台首座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令在停車場公然野炊，卻無法開罰，縣府今修訂相關條例。圖／本報資料照
合歡山是全台首座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令在停車場公然野炊，卻無法開罰，縣府今修訂相關條例。圖／本報資料照

合歡山是全台首座國際暗空公園，先前卻有民眾無視禁令野炊，但遭舉發後，縣府才發現無法開罰，今天於縣務會議通過修正該暗空公園管理自治條例，明訂管轄裁罰範圍，違者最高可開罰3000元，得按次處罰，後續將提送縣議會審議。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，2019年獲國際認證通過，成為國內首座、亞洲第3座國際暗空公園，為提升當地觀星品質，縣府改善鳶峰遊客中心，設置觀星平台、星空劇場與小型天文台等天文觀測設施，並針對暗空環境訂定規範。

縣府去年訂定「合歡山暗空公園管理自治條例」，同年3月公布施行，明令禁止噪音、營火、野炊、烤肉、設攤、露營及破壞公共設施、妨礙交通、亂丟垃圾等行為，違反送主管機關裁處；若釀光害，縣府得以該條例處以1000元以下罰鍰。

只不過，今年2月有遊客開小貨車占用鳶峰遊客中心中型巴士停車格，並公然野炊，管理員上前勸阻，還被遊客狠嗆「要叫人照顧他」，事發過程被PO上網，引發眾怒，並向縣府舉發，要求相關管理單位硬起來裁罰，未料竟發現無法開罰。

由於，鳶峰場域不在太魯閣國家公園範圍內，且部分禁止行為於所在區域無目的事業主管機關，導致無法開罰。為補足規範不足之處，縣府觀光處增列該暗空公園管理自治條例修正草案，並於今天提送縣務會議通過，後續將提送縣議會審議。

觀光處表示，經修正條例，明訂管轄裁罰轄區為鳶峰旅客服務中心，即台14甲線24K至24.3K道路邊線往東500公尺，在該範圍違反相關禁止行為，縣府可視違規事實及證據，依條例規定直接處以1000至3000元罰鍰，並得按次處罰。

合歡山是全台首座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令在停車場公然野炊，卻無法開罰，縣府今修訂相關條例。圖／本報資料照
合歡山是全台首座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令在停車場公然野炊，卻無法開罰，縣府今修訂相關條例。圖／本報資料照

合歡山 暗空公園 鳶峰

延伸閱讀

隔不到1周又車聚 合歡山武嶺本周六恐現機車潮

上合歡山注意！台14甲線施工 下周一起交管3個月

扯！合歡山放煙火、煮火鍋、亂停車 9人違規明確遭裁罰

驚險！宅配小貨車險墜合歡山 車頭懸空畫面超可怕

相關新聞

【進行中】《科技玩家》粉紅AI主播徵名投票活動｜我的名字你來取拿萬元大獎

《科技玩家》誕生粉紅AI主播！她竟然是超能力少女藏1個「眼球超強技能」？請看60秒「超速快問快答」影片幫她取名拚萬元大獎。

自動通關提高效率 高雄港旅運中心獲智慧綠建築獎項

高雄港埠旅運中心可同時靠泊2艘22.5萬噸級大型郵輪，並引進自動通關系統，讓掛靠港通關效率提高到每小時3500人、母港每...

88老人摔倒腰椎骨刺壓迫神經不能走 醫師用這手術治癒

桃園市一名88歲老人上月在家中不慎摔倒，左側下肢痠麻痛無法行走，只能靠坐輪椅，家屬至聯新國際醫院求診，該院骨科主治醫師薛...

合歡山鳶峰野炊無法開罰？ 南投縣硬起來修法...最高罰3000

合歡山是全台首座國際暗空公園，先前卻有民眾無視禁令野炊，但遭舉發後，縣府才發現無法開罰，今天於縣務會議通過修正該暗空公園...

ESG專案平台媒合碳匯與生物多樣性 已成功媒合11企業

因應2050淨零碳排，以及企業日益增加的自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，農業部林業及自然...

曾文水庫滿庫破月發電破億度創紀錄 水利署：天時地利

台灣最大的曾文水庫過去一年經常缺水，凱米颱風 過境8月1日蓄水量一舉達到100%，意外一路維持到今天超過一個月，且颱風離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。