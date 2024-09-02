合歡山鳶峰野炊無法開罰？ 南投縣硬起來修法...最高罰3000

合歡山是全台首座國際暗空公園，先前卻有民眾無視禁令野炊，但遭舉發後，縣府才發現無法開罰，今天於縣務會議通過修正該暗空公園管理自治條例，明訂管轄裁罰範圍，違者最高可開罰3000元，得按次處罰，後續將提送縣議會審議。

合歡山海拔逾3000公尺，幾無光害，2019年獲國際認證通過，成為國內首座、亞洲第3座國際暗空公園，為提升當地觀星品質，縣府改善鳶峰遊客中心，設置觀星平台、星空劇場與小型天文台等天文觀測設施，並針對暗空環境訂定規範。

縣府去年訂定「合歡山暗空公園管理自治條例」，同年3月公布施行，明令禁止噪音、營火、野炊、烤肉、設攤、露營及破壞公共設施、妨礙交通、亂丟垃圾等行為，違反送主管機關裁處；若釀光害，縣府得以該條例處以1000元以下罰鍰。

只不過，今年2月有遊客開小貨車占用鳶峰遊客中心中型巴士停車格，並公然野炊，管理員上前勸阻，還被遊客狠嗆「要叫人照顧他」，事發過程被PO上網，引發眾怒，並向縣府舉發，要求相關管理單位硬起來裁罰，未料竟發現無法開罰。

由於，鳶峰場域不在太魯閣國家公園範圍內，且部分禁止行為於所在區域無目的事業主管機關，導致無法開罰。為補足規範不足之處，縣府觀光處增列該暗空公園管理自治條例修正草案，並於今天提送縣務會議通過，後續將提送縣議會審議。