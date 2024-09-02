曾文水庫滿庫破月發電破億度創紀錄 水利署：天時地利

台灣最大的曾文水庫過去一年經常缺水，凱米颱風 過境8月1日蓄水量一舉達到100%，意外一路維持到今天超過一個月，且颱風離開後到現在也幾乎是天天放水、依舊滿庫，還因排水發電超過1億度，創下多年難得紀錄。水利署南區水資源分署認為，這要靠天時地利，難以事先預料。

曾文水庫去年汛期過後因少雨，直到今年7月中蓄水率一直勉強在50%上下徘徊；沒想到凱米颱風一天進水就飆升到74%，更難得經過一個月沒再出現豪大雨，都還能維持蓄水100%。

南水分署指出，一方面凱米颱風期間累積降下了超過1000毫米的雨量，一次灌飽台南主要水庫。且土壤含水豐富，過去一個月集水區不時降下午後陣雨、沒有被地層吸收幾乎全進了水庫，加上二期稻作灌溉區也不時下大雨，才會到九月曾文水庫還能維持100%蓄水率。

南水分署指出，重要的是滿庫盡可能維持下去、而且還能安全放水。曾文水庫截至今天中午12點水位標高229.91公尺、逼近230公尺滿水位，目前原則是「上游進水就放水」、一方面貫注下游烏山頭水庫提供二期操作，一方面水力發電，累積已經發電超過億度、超過全台灣發電總量的千分之一。

曾文水庫管理中心表示，水庫連日因為集水區午後陣雨、進水量約200cms，目前滿載發電、放水每秒50立方公尺（cms）到烏山頭水庫蓄存利用。只要降雨量可能超過滿水位蓄水量就會啟動調節性放水，依據曾文水庫運用要點規定，目前曾文水庫水位為規線上限以上，放水量100cms發電50%、防淤隧道50%，機動調降水庫水位。原則調控水位於標高229.9-230公尺間，並視颱風動態及預報降雨，滾動檢討放水策略。