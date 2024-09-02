高風險駕駛10月31日換發短期駕照 違者罰3600元且禁駛

為加強駕駛執照管理，交通部先前預告修正「道路交通安全規則」，增訂違規嚴重紀錄者換發1至6年短期駕照，並有6年觀察期，預計10月31日上路，約影響7.3萬人。今天公路局再指出，若未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者可處1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛。

公路局說，今年10月31日起，吊扣駕照未達1年者、吊扣駕照1年以上者、吊銷駕照禁考未達6年處分重新考照者、吊銷駕照禁考6年以上處分重新考照者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，且需在6年觀察期間內，依違規程度分級核發或換發1、2、3或6年的短期駕照。

公路局指出，2013年7月1日起，除業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者須定期換照，其餘免再換發駕照，但違規情節較嚴重駕駛人對道路安全存有較高風險，透過矯正錯誤行為的道安講習，以及6年觀察其行為是否導正，有其必要性。

公路局表示，駕照受吊扣處分，原領駕照效期至吊扣處分屆滿日止，原照不再發還，應依規定換發3或6年效期駕照，而受吊銷處分重考領駕照者，僅核發1或2年效期駕照。