上任交通部長 陳世凱：國家希望工程是首要任務

交通部長陳世凱今天說，他上任的首要任務是總統國家希望工程，對於人本交通跟便捷台灣也是要努力事項，另外觀光也將是重要業務。

交通部今天舉辦新任部長交接典禮，交通部長陳世凱致詞時表示，他對交通業務並不陌生，過去交通部向行政院長卓榮泰業務報告時他都在旁邊，這幾個月也跟著去視察高速公路、公路建設、台鐵、氣象署等都去過。

陳世凱說，外界都說他很年輕，但他是中年大叔，30多年前擔任部長的是45歲的連戰跟簡又新，20多年前有只大他2歲的葉菊蘭，也就是說過去交通部都有很年輕的部長。

陳世凱表示，他對自己有3個期許，第1個期許是尊重專業，過去交通部不是倚靠交通部長1個人的專業，而是6萬多人的專業，可以為人民、國家跟民眾服務，希望未來靠交通部團隊的專業，在尊重專業的角度下快速分析。

陳世凱接受媒體聯訪時表示，他的首要任務當然是總統賴清德提出的國家希望工程，對於人本交通跟便捷台灣也是要努力的事情，大家很關心的觀光也將是很重要的業務，會用很大的力氣持續推動台灣觀光。

陳世凱指出，台灣交通難題各縣市都不一樣，會跟各縣市溝通，看遇到的節點是什麼，要克服的問題是什麼，會整體去了解跟盤整。

另外，關於台鐵票價，陳世凱表示，台鐵票價已經29年沒有調整，但台鐵公司化後也是要思考永續經營，因此票價的確有需要檢討的地方，會跟行政院配合，在票價不影響旅客搭乘意願，又可以讓公司營運下進行協調。

陳世凱接受媒體訪問到一半時出現意外插曲，有民眾混入媒體當中當眾向陳世凱陳情包含中華郵政、勞工等議題，陳世凱則微笑面對，並說他心裡面一定有勞工，因為他自己也是勞工。