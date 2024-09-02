健保推動在宅急症照護計畫 在地安養減輕負擔

中央健康保險署今年試辦在宅急症照護計畫，讓病患能在熟悉的環境接受完善的醫療照護，同時連結長照服務資源，讓民眾能獲得全人全程照護，實現在地安養，減輕負擔。

住在台東長濱鄉的80歲潘爺爺，有高血壓、中風等病史，因下肢偏癱行動不便、須鼻胃管灌食及留存導尿管等，為居家醫療團隊收案照護對象之一。今年8月中旬潘爺爺出現血尿及高燒送至台東馬偕醫院急診就醫，經診斷為尿路感染，需要住院治療。

由於住家距離台東市醫院車程約2小時，家屬往返照顧不易，經醫師評估病情狀況，適用中央健康保險署在宅急症照護試辦計畫收案條件，且家屬有意願讓病人在家接受相關治療。在醫院協助聯繫參與試辦團隊「花東共好照護小組」，安排由都蘭診所醫師余尚儒接手，並啟動「在宅急症照護（HaH）」治療照護。

都蘭診所醫療團隊到宅的治療計畫，包括更換尿管及管路照護、尿液及血液檢查、抗生素注射治療、使用智慧呼吸床墊、以及提供氧氣使用指導。照護期間每日護理師親自到宅照護及評估，同時醫師透過遠端視訊並指示護理師為潘爺爺施打抗生素3天，在退燒及生命徵象穩定後，改以口服抗生素，連續訪視3天，經6天積極治療，病情獲有效控制及改善，並轉介居整團隊給予後續照護。對潘爺爺而言，不用住院卻能享有與住院同樣的醫療，同時也減輕家屬照顧壓力，節省往返交通時間。

衛生福利部中央健康保險署東區業務組表示，今年7月1日起開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組共同提供照護，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，不必住院也能接受良好的醫療照護，減少院內交叉感染風險，也減輕民眾負擔。

東區業務組指出，目前全台共核定162個照護小組可提供在宅急症照護試辦計畫服務，遍布全台各地。花東地區有6個在宅急症照護小組，分別由花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立玉里醫院、台東基督教醫院、台東聖母醫院、都蘭診所主責，與花、東二縣特約醫院、診所、藥局及居家護理所等29家醫療院所組成提供服務，相關資訊及參與院所名單可上健保署全球資訊網查詢。