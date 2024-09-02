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兩岸觀光 交通部長陳世凱：台灣已遞出橄欖枝很久

中央社／ 台北2日電

交通部長陳世凱今天說，觀光將是未來重要業務，對於兩岸觀光，目前台灣旅客赴中國旅遊已158萬人次，陸客來台卻只有22萬人次，台灣已遞出橄欖枝很久，呼籲中國趕快開放。

交通部今天舉行新任部長交接典禮，陳世凱接受媒體聯訪時指出，觀光將是未來重要業務，其中外界關心的中國觀光客方面，陳世凱說，目前現階段問題是「去多來少」，台灣旅客赴中國旅遊今年已經有158萬人次，中國旅客到台灣旅遊卻只有22萬人次。

陳世凱說，要對台灣觀光業有幫助，就要呼籲中國方面儘速開放旅客來台，大量旅遊也可帶動兩岸交流，台灣已經準備好了，希望中國趕快開放團客或自由行旅客來台。

「橄欖枝已經遞出很久了」，陳世凱說，目前台灣旅客到中國人數很多，但可惜陸客來台人數很少，呼籲中國趕快開放，讓兩岸有序交流從觀光開始。

陳世凱表示，台灣推動觀光亮點就是很重要的工作，希望可以多推動外國旅客來台，台灣觀光亮點要怎麼推動，也是交通部要努力的事情，不論墾丁或花東都有先天條件的困難，像花東是地震因素，但要盡量克服，花蓮還有很多觀光亮點，這部分會盡量努力，墾丁則是地方政府跟業者要一起努力提升觀光品質，相信旅客會很喜歡去。

國旅 陳世凱

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