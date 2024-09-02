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碳費徵收上路 環境部長彭啟明：企業未達減量會有罰則

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環境部長彭啟明今天受邀2024南方領袖教育學院演講，主題是「氣候變遷的轉折點－政府、企業及民間的新思維」。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啟明今天受邀2024南方領袖教育學院演講，主題是「氣候變遷的轉折點－政府、企業及民間的新思維」。記者郭韋綺／攝影

環境部碳費徵收即將上路，日前環團批評碳費子法給碳排大戶過度轉型優惠，「像大賣場給折扣」，部長彭啟明今天上午受邀到2024南方領袖教育學院演講時強調，碳費制度剛施行，所有國家都一樣，一開始對企業收費比較低，過渡期間慢慢調整收費斜率往上拉高。

彭啟明表示，上任100多天來，原本碳費開徵基本上快破局了，企業不滿意被徵收碳費，環團期望可以徵得更高，而一般民眾擔心「綠色通膨」會發生，不過仍努力凝聚共識，因為碳費上路，各方沒人得利，只有地球得利。

台灣選擇走碳費制度這條路，彭啟明也坦言「有點困難」，但樂意接受各種意見和批評，然後繼續往前走，只要往前走，排碳有價變成常態，大家對氣候變遷就會更積極。

至於企業未達減量是否有罰則，彭啟明說，政府一定會有罰則，在尚未有罰則底下，如果企業不努力做，外銷到歐洲、美國會有阻力，當認知到排碳有價是標配，企業其實都滿認真面對挑戰，未來若沒有申報、或申報不實，不只環境部有罰則，包含金管會也會對上市櫃公司做盤查，企業也要訂定減碳目標，減碳已不是口號，而是環保標配，大家都要來做。

彭啟明強調，碳定價已變成台灣正式面對國際重要里程碑，大企業要收碳費，中小企業沒有，面對氣候變遷未來必須更積極，他希望從大企業、中小企業到一般民眾，凝聚因應氣候變遷的共識。推估碳費收費對象約500家企業，其中141家為上市櫃公司，這些收費對象碳排量約占全國總排放量54%。

2024南方領袖教育學院邀請10名部會首長進行專題演講，今天在國立科學工藝博物館登場，首場由環境部長彭啟明打頭陣開講。記者郭韋綺／攝影
2024南方領袖教育學院邀請10名部會首長進行專題演講，今天在國立科學工藝博物館登場，首場由環境部長彭啟明打頭陣開講。記者郭韋綺／攝影

彭啟明 氣候變遷 碳費

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