碳費徵收上路 環境部長彭啟明：企業未達減量會有罰則

環境部碳費徵收即將上路，日前環團批評碳費子法給碳排大戶過度轉型優惠，「像大賣場給折扣」，部長彭啟明今天上午受邀到2024南方領袖教育學院演講時強調，碳費制度剛施行，所有國家都一樣，一開始對企業收費比較低，過渡期間慢慢調整收費斜率往上拉高。

彭啟明表示，上任100多天來，原本碳費開徵基本上快破局了，企業不滿意被徵收碳費，環團期望可以徵得更高，而一般民眾擔心「綠色通膨」會發生，不過仍努力凝聚共識，因為碳費上路，各方沒人得利，只有地球得利。

台灣選擇走碳費制度這條路，彭啟明也坦言「有點困難」，但樂意接受各種意見和批評，然後繼續往前走，只要往前走，排碳有價變成常態，大家對氣候變遷就會更積極。

至於企業未達減量是否有罰則，彭啟明說，政府一定會有罰則，在尚未有罰則底下，如果企業不努力做，外銷到歐洲、美國會有阻力，當認知到排碳有價是標配，企業其實都滿認真面對挑戰，未來若沒有申報、或申報不實，不只環境部有罰則，包含金管會也會對上市櫃公司做盤查，企業也要訂定減碳目標，減碳已不是口號，而是環保標配，大家都要來做。