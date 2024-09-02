52歲婦人身體無症狀 健檢發現息肉竟是胃癌第2期

新竹52歲婦人平時身體無狀況，但健檢時卻發現胃潰瘍和息肉，透過切片病理檢查，發現是胃癌第2期，求診中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師李博彰，經達文西手術切除幽門前端處約3公分腫瘤後，1周後即可出院，目前持續回門診追蹤。醫師提醒，胃癌如同胃潰瘍或胃炎的症狀，建議定期健檢或有上腹痛時，盡早就醫。

李博彰指出，腹腔鏡手術呈現3D影像，達文西手術是放大3D影像，對醫師來說視野更清楚，同時器官血管、淋巴看得更清晰，而達文西器械進到腹腔之後，多角度旋轉方式，讓醫師更容易操作。

對病患來說，達文西機器手臂不會拉扯到病患的肌肉或皮膚，傷口小、流血少、疼痛指數少，住院5天到7天，視病人胃蠕動狀況即可出院。目前該項達文西手術已納入健保，降低病人負擔，也讓病患多一種選擇，也多了安全。

李博彰也提醒，胃癌手術後，要特別注意飲食，醫師會和營養師搭配，讓病患循序漸進，從水、輕流質、流質，或是軟的食物慢慢進食，當胃蠕動較為正常後，大概1至2個月可以恢復比較正常飲食。

李博彰強調，胃癌一般表現出如同胃潰瘍或胃炎的症狀，因此，建議定期健檢或有上腹痛時盡早就醫揪出病症，等到有明顯阻塞或出血症狀出現時，可能都中晚期了。初期胃癌也可能會有疼痛，或是消化道出血問題，發現病症盡快就醫，進一步檢查治療，預後和治療效果也會比較好。