快訊

TPBL／林書豪再戰！延長合約續留新北國王

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象署：颱風摩羯明後最接近 周二到周五水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
周二前高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片
周二前高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，預估颱風摩羯直接影響台灣機率低，明後兩天最接近，明起到周五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部午後雨。謝佩芸也說，目前預測颱風摩羯雖離台灣有相當距離，但颱風經過呂宋島陸地時，路徑仍有一些變化空間，氣象署會持續關注後續變化。

謝佩芸指出，台灣南方、菲律賓及呂宋島一帶目前雲系相當多，摩羯預計先偏西北方向移動接近呂宋島，通過呂宋島後受北邊高壓導引氣流，進入南海往西移動，往南海到廣東沿海前進，直接影響台灣機率低，但明後兩天最接近，外圍環流會影響台灣天氣，周三颱風進入南海會再增強，離台灣逾遠，但帶來水氣仍多。

謝佩芸指出，本周天氣炎熱，今天全台普遍32到36度，大台北有機會達37度，周四之前要注意颱風外圍環流沉降作用帶來高溫。

謝佩芸說，今到明天白天晴到多雲為主， 中南部及山區有午後雨；周二晚上到周五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部午後雨；周末周日受低壓帶影響，南部及東南部短暫陣雨，其他地區午後雨。至於周二起桃園至台中沿海、恆春半島風力增加；周四起要留意長浪。

一周降雨趨勢。圖╱氣象署提供
一周降雨趨勢。圖╱氣象署提供
今天天氣炎熱。圖╱氣象署提供
今天天氣炎熱。圖╱氣象署提供
本周天氣提醒。圖╱氣象署提供
本周天氣提醒。圖╱氣象署提供

南海 颱風

延伸閱讀

颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

摩羯颱風即將生成 粉專：路徑誤差圈超級大「變數極高」

準「摩羯」颱風最新路徑曝 周五上午將抵台灣東南部外海

把握下周前好天氣！颱風「摩羯」有望在這時生成

相關新聞

摩羯颱風將增強 吳德榮：今明高溫上看38度

第11號颱風摩羯昨(1日)晚20時形成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(...

長者身心少疾病 自殺率降57%

台灣每年一千多名老年人自殺身亡，國衛院最近完成首篇研究精神及身體等疾病對老年人自殺影響，結果發現，避免失眠可降低自殺率百...

長者憂鬱難自覺 多因孤獨、久病

國衛院最新研究發現，失眠焦慮、高血壓、退化性關節炎等身心折磨，將提高年長者自殺風險，北榮高齡醫學中心主任林明憲表示，這項...

氣象署：颱風摩羯明後最接近 周二到周五水氣增

中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，預估颱風摩羯直接影響台灣機率低，明後兩天最接近，明起到周五受颱風外圍環流影響，東半部及大...

摩羯颱風路徑曝 吳聖宇：明起東半部降雨增多

第11號颱風摩羯昨晚在菲律賓附近生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，摩羯颱風生成對台灣影響有限，明起東半部降雨較...

家扶進駐蒙古20年 扶助1.1萬童

世界最年輕城市、也是最寒冷首都的蒙古國烏蘭巴托，市中心高樓林立、車水馬龍，卻有逾半數家庭住不起房，只能在市郊就地搭建蒙古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。