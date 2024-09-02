氣象署：颱風摩羯明後最接近 周二到周五水氣增

中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，預估颱風摩羯直接影響台灣機率低，明後兩天最接近，明起到周五受颱風外圍環流影響，東半部及大台北、北海岸有短暫陣雨，中南部午後雨。謝佩芸也說，目前預測颱風摩羯雖離台灣有相當距離，但颱風經過呂宋島陸地時，路徑仍有一些變化空間，氣象署會持續關注後續變化。

謝佩芸指出，台灣南方、菲律賓及呂宋島一帶目前雲系相當多，摩羯預計先偏西北方向移動接近呂宋島，通過呂宋島後受北邊高壓導引氣流，進入南海往西移動，往南海到廣東沿海前進，直接影響台灣機率低，但明後兩天最接近，外圍環流會影響台灣天氣，周三颱風進入南海會再增強，離台灣逾遠，但帶來水氣仍多。

謝佩芸指出，本周天氣炎熱，今天全台普遍32到36度，大台北有機會達37度，周四之前要注意颱風外圍環流沉降作用帶來高溫。