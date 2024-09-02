新颱風麗琵恐生成？賈新興：周末琉球東南方熱帶性低氣壓有發展趨勢

颱風好發期來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，綜合研判魔羯颱風，以朝南海方向移動的機率高，4日起巴士海峽及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。至於7日至8日，琉球群島東南方熱帶性低氣壓發展的趨勢，並留意10日到11日後續發展動態，如果生成可能是第12號颱風麗琵，有往台灣東部及東北部海面移動的機會，但未來路徑還要再觀察。

賈新興指出，中太平洋附近有颶風HONE移入西北太平洋區域，但目前是低氣壓，研判增強為颱風機率低。

至於台灣最近天氣，賈新興指出，今日至5日台中以北天氣相對穩定。3日午後高屏有零星短暫陣雨。4日至6日恆春半島及南台東有局部雨，其中4日午後東北部山區、花東及嘉義以南有局部短暫陣雨。5日恆春半島及南台東雲有局部雨，午後嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。６日午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，７日彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。８日午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。9日午後台南以南及花東有零星短暫陣雨。10日台中以北及宜蘭有局部陣雨，10日午後至11日全台各地有陣雨，其中南投以北有局部較大雨勢發生的機率。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。