摩羯颱風路徑曝 吳聖宇：明起東半部降雨增多
第11號颱風摩羯昨晚在菲律賓附近生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，摩羯颱風生成對台灣影響有限，明起東半部降雨較增多。但摩羯颱風可能周末到下周初（7-9日)接近港澳、廣東沿岸，要前往這些地方需多留意颱風訊息及影響情況。
吳聖宇指出，由於北方高壓較為強勢，摩羯颱風前身的熱帶擾動持續偏西，一直到靠近菲律賓後才逐漸發展增強，使得颱風路徑明顯往西修正，預估今明兩天會先來到呂宋島北部，然後轉向偏西方向朝南海、廣東海面前進，這樣的路徑離台灣陸地還有一段距離，對於陸地及近海威脅有限，發布颱風警報機會偏低。
雖然摩羯颱風不會直接影響台灣，吳聖宇指出，外圍環流仍對天氣有影響，今天還沒有開始，大致仍維持中南部山區午後有局部熱對流雷雨天氣型態，仍可能有局部大雷雨機會。此外，各地溫度偏高，不少地方可能達36度或以上。
吳聖宇指出，明天颱風來到台灣以南，逐漸向西轉往南海，外圍水氣將跟著高壓東風來到台灣東半部，東半部、恆春半島後續幾天一直到周末(7-8日)容易有短暫陣雨出現，西半部維持午後有局部雷雨，沿海風浪增強，尤其東南部、恆春半島沿海，還有台灣海峽北部一帶。溫度持續偏高，背風面西半部容易有36度以上高溫發生。
吳聖宇指出，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動發展依然會很活躍，9月上旬至中旬應該會有一段颱風好發時期，後續是否有擾動發展或影響台灣值得觀察，目前還沒有明確擾動存在。
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