摩羯颱風將增強 吳德榮：今明高溫上看38度
第11號颱風摩羯昨(1日)晚20時形成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(2日)晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，摩羯大致向北北西，在呂宋島北端轉向偏西、進入南海，路徑「不確定性」的範圍離台灣、有距離但並不遠，前3天受陸地限制、增強緩慢，進入南海後逐漸增強至「中度」。
最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬「暴風侵襲機率圖」顯示，吳德榮指出，摩羯侵襲機率最高的路線與中央氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，台灣陸地受暴風侵襲的機率則已調降至20%以下。由於模式模擬仍將繼續調整，影響程度還有變化，應持續密切觀察。
吳德榮指出，今、明(2、3日)兩天受熱帶海洋氣團及「摩羯」外圍沉降增溫影響，天氣晴朗酷熱，注意防曬、防中暑；午後中南部山區偶有局部雷陣雨，擴及少部分鄰近平地，偶有較大雨勢。
今日各地區氣溫為北部24至38度、中部24至36度、南部24至36度及東部23至37度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三、四摩羯外圍輸入水氣逐漸增多，東半部轉有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲、中南部午後有局部雷陣雨。周五至下周日(6至8日)受摩羯外圍環流影響，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部雷陣雨，有局部大雷雨發生的機率。
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