台灣人認養送暖…捱過漫長酷寒 蒙古小女孩長大了

在零下30、40度的蒙古凜冬，屋內燒煤炭取暖、雪地上吃力地提水桶取水，是蒙古包住民日常。Narantuya與3名手足由媽媽一手養大，五口之家，時常三餐不濟，靠著家扶基金會的物資、獎學金，還有台灣認養人的定期捐款，助全家捱過漫長的人生酷寒。如今34歲的Narantuya，成為一名為育幼院孩子帶來溫暖的社工，她說，當年只要收到認養人的信，就能忘記當下困頓，感謝台灣認養人的陪伴，讓她好好地長大。

因爸爸早逝，由媽媽在市場做小生意養大4個孩子。Narantuya回憶，媽媽早出晚歸、一周工作6天，4個兄弟姊妹從小彼此照應，但家裡時常陷入斷糧危機，中午放學的孩子們，只能挨餓等媽媽回家想辦法，狀況好些時，身兼母職的Narantuya會用麵粉做成餅，餅配茶給弟妹們充飢。在她記憶裡，童年最幸福的時光，全家難得在院子烤肉吃。

冬天則是一家五口的夢魘。孩子們必須在雪地裡提著20、30公升的水桶，步行至山坡上的供水站取水，裝滿的水桶提不動，便從山坡上慢慢滾著水桶下山，夜裡的蒙古包寒風刺骨，為節省木材、煤炭，寧可冷到全身發抖，也不敢整夜燒煤取暖，只能裹著厚衣，全家依偎入眠。每天早上起床，家裡就像冰箱一樣凍，必須把結冰的水打破，才能取水盥洗。

「感謝台灣認養人在她生命中的一段陪伴」中學到大學時期，接受家扶服務的Narantuya說，即便貧窮，媽媽仍堅持孩子的教育，為了不讓媽媽失望，大家拚命加倍讀書，獲得獎學金來減輕家裡經濟負擔。透過家扶的生活物資、大專獎學金援助、每月的認養費，4個兄弟姊妹得以順利完成大學學業，如今各個事業有成，哥哥是建築師、弟弟經營攝影公司，妹妹則在韓國工作。

Narantuya則成為一名社工，現在由她貢獻專業，溫暖育幼院的孩子們。雖然兄弟姐妹因工作分散各地，但只要媽媽有需要，大家就會有錢出錢、有力出力，換4個孩子來支持辛苦拉拔他們長大的媽媽。