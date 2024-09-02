家扶資助蒙古醫師來台取經、組偏遠地區微笑醫療團

15年來，家扶基金會資助41名蒙古醫師來台取經。目前每年全額補助1人來台所需費用、6人交通往返費。除此，家扶也與蒙古首都烏蘭巴托市婦幼醫院合作「偏遠地區微笑」醫療服務，讓偏鄉唇顎裂兒童也能擁有就醫權利，同時將技術傳承給外省醫師。今年8月，醫療團達成第100次任務，其中有47梯次是與蒙古家扶中心一起舉辦。

近年蒙古新生兒罹患唇顎裂的比率提升，據蒙古國家統計局研究，相較於2003年1314位新生兒中有1個天生唇顎裂患者，2023年654位新生兒中有1名唇顎裂患者。蒙古婦幼醫院的一群熱血醫師，自1998年組成義診團，每年遠赴3至4的省份為唇顎裂患者動手術，並在2010年與蒙古家扶中心展開合作，除共同舉辦偏遠地區義診，家扶每年也補助5名兒童交通費，讓孩子到婦幼醫院複診、動手術，截至今年8月，已經協助約1300多名孩子進行顏面、泌尿或或耳鼻喉科手術，提高兒童受治率。

多次來台交流的婦幼醫院顏面外科主任Ayanga說，蒙古21個省份，僅10個省份的醫院有顏面外科，就診路迢迢，多數孩子被迫放棄治療，終生飽受困擾。他曾在外省替一名30歲多歲的男子動手術，術後男子的女兒激動地連聲道謝，哭著說爸爸變帥了，讓他印象深刻。Ayanga醫師說，每次動完手術，從孩子臉部看見明顯改善，就是他從醫的最大成就，出團100次，Ayanga醫師就參與了8、90次，至今仍樂此不疲。

在Covid-19爆發期間，國家復健中心臨危受命，收受確診病患，國家復健中心顧問醫師Unka說，當時極缺相關設備，他向幾個NGO單位求助都遭拒，最後是蒙古家扶中心出手，找來聽診器、氧氣桶、消毒室等。這幾年來，家扶除了完備復健中心器材，也協助建置網絡系統，將紙本病歷數位化，還協助9名醫師、護理師到台灣接受訓練。