蒙古有個「家扶村」！首個海外據點深耕20年 扶助1.1萬貧童

世界最年輕城市、也是最寒冷首都的蒙古國烏蘭巴托，市中心高樓林立、車水馬龍，卻有逾半數家庭住不起房，只能在市郊就地搭建蒙古包，鱗次櫛比的現代化大樓外圈，被破舊矮屋、蒙古包層層包圍，形成特殊城市景觀。在這裡，有家扶基金會設立的第一個海外直接服務據點，20年來，扶助了1.1萬名孩童、3400多戶家庭，更在近郊蓋了一座「家扶村」，為貧困家庭搭起遮風避雨的家。

受氣候變遷等因素影響，遊牧生活不復從前。為尋求工作機會，大批大批的牧民遷居烏蘭巴托，蒙古國全國加起來360萬人，近半數聚集首都。據烏蘭巴托市統計局2023年資料，烏蘭巴托市總共41萬1420戶家庭，其中52%、約21萬2008戶家庭住在基礎建設不齊全的市郊蒙古包區。

為解決居住問題，蒙古家扶中心在2007年於烏蘭巴托市郊打造「家扶村」，最長入住3年。直到2019年設置了24個蒙古包區，並逐步完成供水站、電力設備、活動中心、現代廁所及浴室、戶外籃球場等，村民不必動輒步行數公里取水，不必在戶外簡陋隔間如廁、洗澡，還有擺滿書籍、玩具的明亮圖書室。17年來，家扶村協助105戶家庭自立，近年因限縮資格，目前僅7戶住民。

帶著兩個兒子入村的Otgonchimeg，此前投靠親友，13人擠在一頂蒙古包生活。現在她在家扶村負責清潔工作、協助村內事務，除有穩定收入，原本害羞的她，漸漸變得開朗，兩個兒子跟鄰居玩在一塊，踢球、唱歌，她每月努力攢錢儲蓄，為將來做準備，盼望出村後，有能力買地，搭起一個屬於自己的家。

蒙古家扶中心代表黃朱偉說，家扶村提供全新蒙古包跟家具，家庭可直接入住，也開辦家長職業技能培力班、孩童的課輔班與才藝班，2021年更進一步開放讓社區居民使用公共空間、參與課程。

此外，蒙古家扶中心也提供經濟扶助、學用品、食物包、大專獎助學金，讓貧困家庭維持基本生活、兒童穩定就學、營養改善等。黃朱偉說，光靠金錢的援助無法翻轉貧窮，因此家扶首重教育學習與支持，28個方案裡，有14個與教育相關，培養孩子的能力與自信，今年觸角延伸至其他省份，與當地區公所合作，定期運送課外讀物。