家扶與醫院合作 義診偏鄉唇顎裂童

十五年來，家扶資助四十一名蒙古醫師來台取經。目前每年全額補助一人來台所需費用、六人交通往返費。除此，家扶也與烏蘭巴托市婦幼醫院合作「偏遠地區微笑」醫療服務，讓偏鄉唇顎裂兒童擁有就醫權利，同時將技術傳承給外省醫師。今年八月，醫療團達成第一百次任務，其中有四十七梯次是與蒙古家扶中心一起舉辦。

近年蒙古新生兒罹患唇顎裂比率提升，婦幼醫院的一群熱血醫師，自一九九八年組成義診團，每年遠赴三至四個省份為唇顎裂患者動手術，並在二○一○年與蒙古家扶中心展開合作，除共同舉辦偏鄉義診，家扶每年也補助五名兒童交通費，讓孩子到婦幼醫院複診及動手術。

多次來台交流的婦幼醫院顏面外科主任Ayanga說，從動完手術孩子臉部看見明顯改善，就是從醫的最大成就，蒙古廿一個省份，僅十個省份醫院有顏面外科，多數孩子被迫放棄治療，終生飽受困擾。

新冠疫情爆發期間，蒙古國家復健中心臨危受命，收受確診病患，國家復健中心顧問醫師Unka說，當時極缺相關設備，他向幾個ＮＧＯ單位求助都遭拒，最後是蒙古家扶中心伸援手，這幾年來，家扶還協助九名醫師、護理師到台灣接受訓練。