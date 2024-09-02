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感謝台灣認養人陪伴 她長大當社工

聯合報／ 記者葉冠妤／烏蘭巴托報導
Narantuya與兄弟姐妹四人，都曾經是蒙古家扶扶助的孩子，如今她已經自立成為一名專業社工。記者葉冠妤／攝影
Narantuya與兄弟姐妹四人，都曾經是蒙古家扶扶助的孩子，如今她已經自立成為一名專業社工。記者葉冠妤／攝影

在零下三、四十度的凜冬，屋內燒煤炭取暖、雪地上吃力地提水桶取水，是蒙古包住民日常。Narantuya與三名手足由媽媽一手養大，五口之家，時常三餐不濟，靠著家扶基金會的物資、獎學金，還有台灣認養人的定期捐款，助全家捱過漫長的人生酷寒。如今三十四歲的Narantuya，成為一名為育幼院孩子帶來溫暖的社工，她說，當年只要收到認養人的信，就能忘記當下困頓，感謝台灣認養人的陪伴。

因爸爸早逝，媽媽在市場做小生意養大四個孩子。Narantuya回憶，媽媽早出晚歸、一周工作六天，四個兄弟姊妹從小彼此照應，但家裡常斷糧，狀況好些時，她會用麵粉做餅、配茶給弟妹。記憶裡最幸福的時光，是全家難得在院子烤肉吃。

冬天則是一家五口的夢魘。孩子們必須在雪地裡提著二、三十公升的水桶，步行至山坡上的供水站，再將水桶慢慢滾下山，冬夜的蒙古包寒風刺骨，為節省煤炭，不敢整夜燒煤取暖，只能裹著厚衣，全家依偎入眠。每天早上起床，家裡就像冰箱，必須把結冰的水打破才能盥洗。

Narantuya說，即便貧窮，媽媽仍堅持孩子的教育，為了不讓媽媽失望，大家也加倍拚命讀書，透過家扶的生活物資、獎學金援助、每月的認養費，四個兄弟姊妹都順利完成大學學業，且各個事業有成，哥哥是建築師、弟弟經營攝影公司，妹妹則在韓國工作，她則成為社工，「感謝台灣認養人在她生命中的一段陪伴」。

家扶基金會 捐款 育幼院 蒙古 認養

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